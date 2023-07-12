حدث الان تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد للاستمتاع بأفضل المسلسلات

يتساءل الكثيرون عن التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، وذلك لأن القناة حظيت بنسبة مشاهدة عالية في الفترة الأخيرة. ويعود ذلك لعدة أسباب، منها تقديمها لأفضل المسلسلات العربية والمصرية التي تعرض تراث الدول، بجانب المسلسلات التي تتميز وتحمل بصمة في الدراما على مستوى العالم، مثل مسلسل الليل وأخره ومسلسل باب الحارة ، كما تقدم القناة تغطية مستمرة للأخبار الجزائرية على مدار الساعة، وهذا جعلها حصدت نسبة مشاهدة عالية بسبب المحتوى الذي تقدمه ، كما أن البرامج الخاصة بالقناة جعلتها تستقطب أعدادًا كبيرة من المتابعين.

قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

أعلنت الإدارة المسؤولة عن قنوات الفجر عن تغيير تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك من خلال صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود القناة لتحسين جودة الصورة والصوت، وتحقيق أعلى مستوى من الرضا لدى المشاهدين. يشهد الجمهور المتابع للقناة ارتفاعا في نسبة المشاهدة خلال الشهور الماضية، ويتوقع أن يزداد الإقبال عليها بعد تحديث ترددها.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 علي النايل سات

يتاح لقناة الفجر الجزائرية تردد جديد لعام 2023 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لرفع جودة الصورة. وتُعتبر قناة الفجر الجزائرية بوجه عام من أفضل القنوات في الوطن العربي.

لمعرفة تردد القناة الجديد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية: 11034

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي V