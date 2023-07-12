هُـنا ت̯͡ن̯͡ت̯͡ي̯͡ج̯͡ نتائج الصف التاسع سوريا 2023 بإاسم الطالب ورقمه

نتائج التاسع سوريا ينتظر في هذه الأثناء جميع أهالي الطلاب نتائج التاسع سوريا، وذلك بعد أن انتهوا من جميع المواد الامتحانية في يوم 25 من يونيو للعام 2023، وذلك بعد امتحانات دامت لمدة 18 يومًا، وفي الفترة السابقة قام القائمين على عمليات التصحيح ببذل كل جهودهم حتى ينتهون من التصحيح في الوقت المحدد، حتى تبدأ بعدها عملية المراجعة والرصد ثم قام محافظ كل محافظة باعتماد نتيجة المديرية التعليمية التابعة له، وبعدها تم رفعها على المنصة الإلكترونية كما أنها تتوفر في المدارس.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023

في ظل العمل على تحويل نظام التعليم إلى منظومة رقمية ليكون التعامل عن بعد، أصبح أيضًا الاستعلام عن النتيجة يتم بشكل إلكتروني، وبهذه الخطوات يمكنكم الاستعلام: تقوم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا، سيتم انتقالك إلى صفحة النتائج وسوف تجد مربع تحت مسمى نتائج البكالوريا وفيها تقوم بتحديد الفرع سواء علمي أو أدبي أو تجاري أو شرعي، ثم في المربع التالي تقوم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب، ثم تختار البحث سواء بالاسم أو المدرسة أو رقم الاكتتاب.

احتفالات في سوريا لنجاح الطلاب 2023

لا شك أن النجاح هو شئ مهم في حياة كل شخص منا، وبدأ من الآن الاحتفالات في دولة سوريا بنجاح أبنائها، ففي كل منزل تجد فيه طالب يحتفل بفرحة نجاحه وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم على مواقعها الإلكترونية بارتفاع مؤشر النجاح فقد تجاوز حاجز الـ 78% وتعتبر هذه النسبة مرتفعة عن العام السابق، كما تقوم الوزارة الآن بالتجهيزات لإقامة امتحانات البكالوريا حتى يتم بدأها في هذه الأيام، وتعد هذه النتيجة بمثابة تقييم للطلاب في تلك المرحلة الدراسية المهمة، فهي التي ستحدد مستقبل كل طالب سواء دراسيًا أو مهنيًا، فبالرغم من الظروف التي تمر بها سوريا إلا أن طلابها لديهم حلم ويسعون لتحقيقه حتى وإن كانت الظروف ضدهم فهم سيدخلون في مواجهة جديدة في حياتهم.

نتيجة الصف التاسع

أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نسبة النجاح هذه السنة أفضل بكثير من السنة السابقة، حيث تجاوزت نسبتها الـ 86% هذا مما جعل الجميع يشعر بالفرحة وينتظرون موعد رفع النتيجة والذي من المقرر أن تظهر مطلع الأسبوع القادم.

هنالك بعض المواد التي يتم تصحيح الدرجات فيها الأن ، وقد إقتربت عمليات التصحيح من الإنتهاء جداً للبدء في عرض نتائج التاسع سوريا، حيث ينتظر الكثير من الطلاب بدأ صدور النتائج خلال الأيام المقبلة عبر وزارة التربية السورية رابط بوابة النتائج الامتحانية.