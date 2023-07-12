“من أهم المعاهد المصرية” تنسيق المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 2023 الاوراق المطلوبة والشروط

قام بالتساؤل عن تنسيق المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 2023 عدد هائل من الطلاب الراغبون في الالتحاق به، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعهد هدفه تخريج طلاب لديه علم بكافة المعارف المختلفة التي ترتبط وتتعلق بالترميم الخاص باللوحات الفنية، أي ترميم الجداريات، وكذلك الفسيفساء، بالإضافة إلى الجصيات اللوحات الزيتية، علاوًة على الأيقونات البورتوريهات، وغيرهم، وفيما يلي سوف نقوم بالتعرف على هذا التنسيق الخاص بالمعهد للعام 2023م.

تنسيق المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 2023

يريد الطلاب معرفة تنسيق المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير 2023 ، فمن الجدير بالذكر أن المعهد يقبل الحاصلين على مجموع حوالي 75.64٪، إذ أن هذا يكون تنسيق السنة الماضية، وحول تنسيق السنة الجارية، فلن يكون متباين عنه كثيرًا، وسوف يتم الإعلان عنه فور توفره.

أقسام المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير

يقوم المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير بمنح الطالب درجة البكالوريوس بالآثار، وذلك بالتخصصات الآتية:

ترميم المباني والمشغولات غير العضوية.

هذا بجانب ترميم المشغولات العضوية.

كذلك ترميم اللوحات الفنية.

المعهد العالي لترميم الآثار بأبي قير

التخصص في هذا المعهد دقيق للغاية، إذ أنه من بين التخصصات الخاصة بأقسام كليات الاثار، إذ أنه يعتني بدراسة المواد الخاصة بالآثار، وصيانتها، تلك المواد العضوية، أو غير ذلك، وكذلك معالجتها بشكل كيميائي، وميكانيكي، وهذا لكي يتم المحافظة عليها لفترة أطول، مع ضرورة الحرص على ألا تفقد القطعة القيمة التاريخية الخاصة بها، وكذلك شكلها الفني الذي كانت عليه مسبقًا.