ظهرت الآن في جميع المحافظات .. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 بالرقم الامتحاني

تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأور 2023 بالرقم الامتحاني في كافة المحافظات، إذ أنها سوف تتوفر لكافة الطلاب عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، وأيضًا موقع نتائجنا التعليمي بهذا الأسبوع الجاري، وسوف تكون الملفات متوفرة للتحميل بصيغة bdf، وسوف يكون مشتمل على الأسماء الخاصة بالطلبة والطالبات الناجحين بالصف الثالث المتوسط العراق، وعن طريق هذا المقال سوف نقوم بإرفاق كل ما يخص تلك النتائج، وأيضًا رابط الحصول على النتيجة، وغيرهم من التفاصيل الأخرى.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 بالرقم الامتحاني

هناك الكثير من الأخبار التي تشير إلى أن معدل النجاح وصل لحوالي 80%، إذ تمكن ما يقرب من حوالي 430 ألف طالب وطالبة من اجتياز الامتحانات، وتعكس تلك النتائج هذه الجهود الهائلة التي قام الطلاب، وكذلك المعلمون ببذلها، بمواجهة هذه التحديات التي تم فرضها بسبب المتحور الجديد، والتي تضمنت تغييرات عدة بأساليب التعليم، والتقييم، وهناك مسؤولون يقوموا بالإشارة إلى تلك النجاحات التي قام الطلاب بتحقيقها، إذ أنها تكون دليل واضح على الإرادة، وكذلك الروح القوية التي تكون في المجتمع، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بالثالث المتوسط سوف تظهر قريبًا، بالتحديد بالأسبوع الجاري.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يمكن التعرف على نتيجة الصف الثالث متوسط 2023 العراق، عن طريق اتباع الطلاب الخطوات المقبلة: