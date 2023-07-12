“مبروك لجميع الطلاب” نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء ونينوي والبصرة والكرخ بالعراق

طلاب كثيرة تريد أن تطلع على نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء ، فمن المعروف أن تلك النتائج من أهم النتائج التي يقوم الطلاب بالبحث عنها، ومن الجدير بالذكر أن كريم السد، وهو المتحدث الرسمي باسم الوزارة العراقية، يقول إن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط في المراحل الأخيرة الخاصة بها، سوف الإعلان عن ظهورها بشكل رسمي بالقريب العاجل، وقال كذلك إنه ليس من الممكن أن يتم الإعلان عن معدل النجاح، بغير إنجاز عمليات التصحيح بصورة كاملة.

نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء

يرتفع البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء من قبل طلاب عدة، وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بالعراق بالإشارة إلى أن موعد ظهور تلك النتائج سيكون خلال الساعات القادمة، كما أنه سوف يكون باستطاعة الطالب، وأيضًا ولي الأمر معرفة النتيجة من خلال الولوج لموقع الوزارة الرسمي، وكذلك موقع نتائجنا، ومن الممكن لكل الطلبة والطالبات معرفة نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء عن طريق الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراق، والسير على الخطوات التالية:

أولًا: سجل دخولك على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، بالنقر هنا.

ثانيًا: انتقي المحافظة التي تتبع لها.

ثالثًا: انتقي المدرسة التابع بها.

رابعًا: ابحث من خلال اسمك، أو رقمك الامتحاني.

أخيرًا: انقر على زر “استعلام”.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالكشف عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق 2023م، إذ أنها بينت أنها سوف تظهر للكلاب كافة بمحافظة كربلاء في الساعات القادمة، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرابط السابق الذي ذكرناه في خطوات الاستعلام.