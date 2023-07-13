توه نزلت PDF” نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في بغداد والكرخ والرصافة وجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب موعد صدور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام ٢٠٢٣، أثار ذلك قلقًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور، نتائج الثالث متوسط الدور الاول تعتبر مهمة جدًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث تحدد ما إذا كان الطالب سينتقل للدراسة في المرحلة الإعدادية أم لا.

نتائج الثالث متوسط 2023

في الوقت الحالي، لا تزال لجان الفحص والتصحيح التابعة للوزارة تعمل على إنهاء عملية التصحيح في جميع محافظات العراق، وبناءً على ذلك، تم تأجيل موعد الحصول على النتيجة حتى ما بعد العاشر من يوليو لعام 2023.

تم الإعلان عن أن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf في بغداد، والكرخ، والرصافة، وجميع محافظات ومديريات العراق ستتم نشرها في وقت واحد خلال هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن النتائج بشكل مركزي على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض. سيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة والمرتبة، حيث يتعين فقط استخدام اسم المحافظة واسم المديرية واسم الطالب.

حرصت الوزارة على تنفيذ عمليات التصحيح والمراجعة والرصد والإعلان عن النتائج بسرعة، ليتاح للطلاب الذين لم ينجحوا في اجتياز امتحانات الدور الأول فرصة جيدة للمحاولة مرة أخرى. كما يتيح ذلك للطلاب الناجحين الاستمتاع بالإجازة بدون قلق وتوتر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

للحصول على نتائج الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣ في بغداد، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لنتائج الثالث المتوسط وزارة التربية والتعليم العراقية، الموقع يدعى “نتائجنا”، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي .

ستفتح الصفحة الرسمية للموقع، وستحتوي على خانة لإدخال اسم المحافظة. قم بإدخال “بغداد”.

انتظر لحظة، وسيظهر لك ملف PDF يحتوي على نتائج جميع مديريات بغداد.

ابحث عن المديرية التابع لها واحدة منها، ثم ابحث عن اسمك.

ستجد النتيجة الخاصة بك مكتوبة أمام اسمك مباشرة.

هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على نتائج الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٣ في بغداد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن نسبة نجاح طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط الدور الاول 70٪ لجميع المحافظات، وجاءت المواد التالية من أكثر المواد بها نسبة نجاح.

التربية الإسلامية

اللغه العربيه

اللغه الانجليزيه

الكيمياء والفيزياء.

وجدير بالذكر أن احتمالية ظهور النتائج خلال الساعات القادمة كما وضحت بعض القنوات الفضائية العراقية، ويمكنكم متابعة هذة المقالة لمعرفة ظهور النتائج.

حن نفهم أهمية إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق والتوتر علي الطلاب والطالبات وأولياء الأمور كما ذكرت سابقاً أن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية هو المصدر الرسمي للحصول على النتائج، عند توافر النتائج يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الإجراءات المحددة من قبل الوزارة للوصول إلى النتائج الخاصة بهم.

من المهم التأكد من إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والتحقق من المصداقية قبل الاطلاع على النتائج، كما نود أن نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتائجهم وأن يحققوا طموحاتهم في مستقبلهم الدراسي.