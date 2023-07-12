رابط results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط 2023… موقع نتائجنا

رابط results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط 2023، حالة من القلق والتوتر بدأت تصيب عدد كبير من طلبة وطالبات الثالث المتوسط خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في كافة المدارس العراقية، وأشارت الوزارة أنه من المقرر أن يتم رفع النتيحة على موقع نتائجنا خلال الساعات الأولى المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام على رابط نتائج الثالث المتوسط 2023.

رابط results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط 2023

يهتم عدد كبير من اولياء الامور خلال الساعات الأخيرة بالاطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2023، والتي كان من المفترض أن يتم الاعلان عنها رسمياً بعد العودة من اجازة عيد الاضحى المبارك، الا أن وزارة التعليم العراقية قد أكدت على أن السبب الرئيسي في تأخير الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط هو اجازة العيد التي أوقفت عملية التصحيح.

وأشار وزير التعليم العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح ورصد درجات الإجابة حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بتكريم أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب، وتقدم سيادته بأرق التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم النجاح في المراحل المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2023 العراق