مبروك للجميع.. رابط استخراج نتائج الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية

نتائج الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب، متاحة عبر موقع وزارة التربية الوطنية في الوقت الحالي، حيث تم إجراء هذه الدورة للامتحانات الوطنية بالمغرب، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية التي تم إعلانها في نهاية شهر يونيو الماضي من عام 2023 الماضي، وظهرت تحسنات كبيرة في نتائج الدورة الاستدراكية مقارنة بالدورة العادية التي تم إجراؤها في البداية، ونستعرض عبر موقعنا البديل نتائج الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب من خلال موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، مع أهم التفاصيل عن هذه الدورة بشكل عام.

نتائج الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب من خلال الإنترنت، وأتاحت الوزارة هذه الميزة لتوفير عناء وتعب الطلاب من الذهاب لمكاتب استخراج النتيجة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي وضمن التحول الرقمي في مختلف البلدان العربية والأجنبية، وتعتبر الدورة الاستدراكية فرصة لتحسين درجات من لم يتمكن من النجاح في الدورة العادية الأولى، ويمكن الاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية 2023 في المغرب بالخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الإنترنت مباشرة من هنا.

تظهر صفحة جديدة للاستعلام عن النتائج وتطلب إدخال البيانات الشخصية للطالب.

ادخل الرقم الوطني وتاريخ ميلاد الطالب للاستمرار، ثم تأكد من صحة كل المعلومات الشخصية التي أدخلتها.

اضغط على أيقونة “بحث” أو “استعلام” ثم انتظر قليلاً.

سوف تظهر نتيجة الامتحان بالكامل تشمل العلامات التي حصل عليها الطالب والمواد التي تم اجتيازها إلخ..

يمكنك الاحتفاظ بنسخة من النتيجة للعودة إليها من جديد في أي وقت، سوف بتصويرها عبر الهاتف أو طباعتها أو حفظها على جهازك بشكل عام.

موعد ظهور نتيجة الدورة الاستدراكية في المغرب 2023

بعدما تم الإعلان عن نتائج الدورة العادية في شهر يونيو الماضي، ثم بدء الدورة الاستدراكية في المغرب 2023 مع بداية شهر يوليو الجاري، أعلنت وزارة التربية المغربية عن موعد ظهور نتائج الدورة الاستدراكية 2023 بالمغرب، وهي يوم الثالث عشر من شهر يوليو الجاري للعام الحالي 2023، وتمنت أن تكون الدورة بداية تحسن كبير وملحوظ في مستوى الطلاب بمواد مثل: الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات وغيرهم.