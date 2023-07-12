بواسطة الاسم.. نتائج الثالث متوسط 2023 بابل كركوك كربلاء بغداد صلاح الدين وجميع محافظات العراق

يترقب جميع الطلاب ظهور نتائج الصف الثالث متوسط لعام 2023 بالعراق، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية من خلال موقعها الرسمي عن قرب الإعلان عن النتائج عن طريق المواقع الرسمية مثل موقعها الإلكتروني أو موقع نتائجنا، حيث يتم في هذه الأيام مراجعة جميع الأوراق الامتحانية، وفرزها للإعلان عن النتائج في جميع المحافظات العراقية خلال القليل من الساعات، فمن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة بحد أقصى يوم الخميس القادم، وصرحت الوزارة بأن معدلات النجاح تختلف عن الأعوام السابقة، فهي أفضل مما يشير إلى المؤشرات الجيدة لنجاح طلاب الصف الثالث المتوسط.

نتائج الثالث متوسط 2023 بابل

مصادر رسمية بوزارة التربية العراقية أعلنت أنه قريبًا سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسطا 2023 الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا، وكل محافظة من محافظات العراق سوف يتم الإعلان عن نتائج طلابها على حدا، وذلك لأن هذه النتائج ليست مركزية، وإنما تصدر بشكل فردي بعد أن ينتهي القائمون على أعمال التصحيح، والفحص، ومراجعة الدرجات، ورصدها من جميع هذه الأعمال، وسوف يتم قريب إدراج قوائم الطلاب للصف الثالث المتوسط بالعراق على موقع الوزارة طبقًا إلى جميع المحافظات.

الاستعلام عن كشوف نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق

يمكنك أن تتبع هذه الخطوات:

توجها إلى موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال هذا الرابط.

اختار نتائج الامتحانات.

حدد المحافظة التي يتواجد فيها الطالب.

اكتب الرقم الامتحاني للطالب.

اضغط استعلامًا.

بعد قليل من الوقت يعرض لك الموقع نتائج المحافظة بأكملها.

فيمكنك أن تتصفح ملف البي دي إف، وتطبع النتيجة أو تطلع عليها من بين قوائم نتائج الطلاب.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

يسهل موقع نتائجنا على جميع أولياء الأمور، والطلاب معرفة كشوف النتائج للصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول لجميع المحافظات العراقية من خلال اتباع هذه الخطوات: