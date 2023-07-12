⇓تنزيل ⇓results.mlazemn نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم جوجل درايف pdf

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم، أحدثت قلقا بين جميع طلاب الثالث المتوسط وأولياء أمورهم منذ الانتهاء من أداء الامتحانات وحتى الآن، حيث كشف اليوم وكيل وزارة التربية عن الموعد المحدد الرسمي للإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم والتي ينتظرها الجميع، وسوف نقدم لكم كافة التفاصيل عبر هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم

بحسب تصريحات تليفزيونية وصحيفة أمس للدكتور فلاح القيسي وكيل وزارة التربية أن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf سيكون بعد اعتماد النتائج، ورفع درجات جميع الطلاب بكشوف pdf عبر موقع ملازمنا المعتمد من وزارة التربية العراقية، أي خلال ساعات قادمة من صباح اليوم الأربعاء 12 يوليو الجاري، أو على الأرجح يوم الخميس المقبل من هذا الأسبوع.

نتائج الصف الثالث متوسط في العراق الدور الاول 2023 حسب الاسم pdf

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2023

ويستطيع الطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية الآن من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت من موقع وزارة التربية العراقية.

أو موقع نتائجنا أو نتيجة نت.

ثم النقر فوق أيقونة نتائج امتحانات الثالث متوسط بالعراق عام 2023.

سيحول لصحفة تحديد المحافظة للطلاب أو صفحة تسجيل رقم الامتحاني والاسم كاملا للطالب كاملا.

أخير يجب النقر على زر البحث، لتظهر النتائج بشكل فوري.

نتائج الثالث متوسط 2023

ومن المقرر أن ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم في محافظات الواسط، والكرخ، صلاح الدين، بغداد، خلال الساعات القادمة، ويمكن تنزيل النتائج ملف pdf عبر الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم بالعراق من هنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 pdf موقع نتائجنا الدور الاول وزارة التربية العراقية

معدل النجاح والنسبة المئوية للنجاح

يُعَدُّ مُعَدَّلُ النَّجَاحِ وَالنِّسْبَةُ الْمِئَوِيَّةُ لِلنَّجَاحِ مِنْ أَهَمِّ الْعُنَاصِرِ فِي نَتَائِجِ ثَالِثِ مُتَوَسِّطٍ ٢٠٢٣ دَوْرٌ أَوَّلَ. يُتَمُّ حَسَابُ مُعَدَّلِ النَّجَاحِ بِنَاءً عَلَى الدَّرَجَاتِ الَّتِي حَصَلَ عَلَيْهَا الطُّلَّابُ فِي الِامْتِحَانَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ.

تنزيل pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالرقم الامتحاني عموم المحافظات

تجري عملية تحويل مجموع الدرجات إلى نسبة مئوية، ومن ثم يتم حساب المعدل العام للنجاح. يمكن أن تتباين النسبة المئوية المطلوبة للنجاح من إقليم إلى آخر.

فيما يلي جدول يوضح المعدل المطلوب للنجاح والنسبة المئوية للنجاح في بعض المحافظات.

المحافظة معدل النجاح المطلوب النسبة المئوية للنجاح بغداد 50% 50% البصرة 40% 40% المثنى 55% 55% كربلاء 45% 45% ديالى 60% 60%

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