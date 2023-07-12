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عروض العثيم الأسبوعية حتى الجمعة بتخفيضات كبرى في مهرجان المنتجات الطازجة

احمد عليمنذ 26 دقيقة
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عروض العثيم الأسبوعية، يعد العثيم من اكبر السلاسل التجارية التي تقوم بعمل عروض وتخفيضات علي جميع المستلزمات التي يحتاج اليها المنزل كما انه يقدم ايضا عروض علي جميع السلع الغذائية وستستمر تلك العروض الي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو وسوف نستعرض من خلال المقال التالي كافة التفاصيل عن اهم العروض التي يوفرها هايبر العثيم طوال الاسبوع بالمملكة العربية السعودية.

عروض العثيم الأسبوعية

وتجدر الاشارة ان التخفيضات التي يقوم بها هايبر العثيم تصل الي اربعون في الماية علي جميع المنتجات والسلع المتوفرة به حيث يمكن للمواطنين شراء ما يلزمهم وتخزين الي شهر رمضان المبارك والذي لم يتبقي عليه سوي ايام قليلة حيث يوجد عروض علي اللحوم بانواعها والدواجن ونحن بدورنا من خلال هذا التقرير سنستعرض لكم ما يلزمكم من عروض.

عروض العثيم اليوم الاربعاء على الخضروات والفواكه الطازجة

برتقال عصيركلمنتيناأفوكادومانجو تيمورموز
تفاح أحمرليمون شبكخيار طازجخس الأيس برججزر طازج كيس
كوسة خضراءكيويوغيرها

عروض أسواق العثيم اليوم على المنتجات المنوعة

كما تشمل عروض العثيم اليوم الإثنين تشكيلة من المنتجات الغذائية المتنوعة ومنها:

  • عروض جبن بوك موزاريلا مبشورة.
  • عروض صلصة بوك البشاميل مع الجبنة.
  • عروض كريمة الصافي متعددة الاستخدامات 1 لتر.
  • عروض شراب الشوفان السعودية 1 لتر.

عروض العثيم الإثنين على اللحوم والأجبان ومستلزمات الطبخ

وتضمُّ عروض العثيم الطازج تشكيلة واسعة من أنواع المنتجات الغذائية في أقسام الأجبان واللحوم ومستلزمات الطبخ ومنها:

زيتون أكورسا أسودطرشي مشكل مصريخلطة زبدة فيكتو إماراتيشبيهة جبن رين فيتالحم خروف بربري بالعظم
لحم عجل بلدي بدون عظملحم تيس بلدي بالعظمقدر ضغط السيف ألمنيوممقلاة فيفهومخلاط فليبس
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احمد عليمنذ 26 دقيقة
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