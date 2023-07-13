شاومينج مش ساكت …. تسريب اجابة امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023، حالى من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة بعد انتشار خبر تسريب امتحان الاحياء الذي من المقرر أن يؤديه الطلاب صباح يوم الموافق 13 يونيو 2023، في الساعة التاسعة صباحاً وسط متابعة مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم التي أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023.

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023

مادة الاحياء من أهم المواد التي يجب على الطالب أن يحصل فيها الطالب على أعلى الدرجات، كما يجب أن يحرص الطلاب على استغلال الوقت ومراجعة المادة سواء من خلال النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها الوزارة على موقع الوزارة أو من خلال قناة مدرستنا على النايل سات، وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن الأخبار المتداولة بشأن تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة 2023 المنتشر خلال الساعات الأخيرة على الإنترنت هو لامتحان العام الماضي.

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت الوزارة على عدم التعامل مع صفحات شاومينج أو ما يشبهها مشيرة إلى أن مثل هذه الصفحات تسعى لإحداث حالة من القلق بين الطلاب خاصة في مثل هذا التوقيت من كل عام،وشدد الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتبع مثل هذه الصفحات وسوف تقوم بضبط المسؤولين عنها ، ومحاكمتهم على هذه الافعال وأشار إلى أن الوزارة اهتمت بتأمين المخازن والكنترولات التي تحتوي على نماذج الاسئلة حتى لا يتم تسريبها كما حدث في الأعوام الماضية.

وحتي الان لم يتم نشر صور من تسريبات امتحان الاحياء للطلاب الثانوية العامة وبات الكثير يترقب الصور المسربة من اجل الحصول علي الاجابة .