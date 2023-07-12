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متاحه الان جميع المحافظات.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 عبر منصة مظلتي وزارة العمل

عبدالله عربيمنذ 15 دقيقة
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‏‏من المقرر انه وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق تقدم خدمة لمساعدة الأسر الفقيرة ‏في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من البلاد لذلك ارتفع البحث من قبل المواطنين العراقيين للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 ‏خاصة بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن أسماء المشمولين ‏في الرعاية الاجتماعية ‏حيث أطلقت الوزارة ما يقرب من 300,000 يطلب من المواطنين للحصول على الدعم ‏المقدم من الوزارة ‏وخلال ذلك المقال سوف نستعرض لكم التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023

‏يرغب الكثير من المستحقين في العراق معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 ‏للحصول على الدعم المالي للمساعدة على ظروف الحياة لذلك قامت الحكومة العراقية بتقديم الدعم للأسر الفقيرة لتحسين المستوى الاجتماعي لديهم نظرا للظروف العصيبة التي تحدث في دولة العراق من صراعات وحروب ‏لذلك أطلقت الحكومة خدمة مقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لدى المواطنين العراقيين كدعم ‏مالي يصرف على دفعات لمساعدة الأسر المحتاجة لتلبية احتياجاتهم في ‏الحياة المعيشية.

‏آلية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

‏يستطيع المواطنين في العراق الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 ‏من خلال متابعة الخطوات التي تتمثل في التالي:

  • ‏اولاً زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من هنا.
  • ثم انقر على تقديم طلب لما نصت مظلتي الإلكترونية.
  • ‏ثم قم بتحديد الرعاية الاجتماعية.
  • ‏ثم اضغط على خانة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.
  • ‏ثم أدخل البيانات اللازمة منك في الخانة المخصصة لذلك.
  • ‏ثم قم بالنقر على ايقونة الاستعلام.
  • ‏انتظر حتى تظهر لك قائمة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
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عبدالله عربيمنذ 15 دقيقة
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