متاحه الان جميع المحافظات.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 عبر منصة مظلتي وزارة العمل
من المقرر انه وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق تقدم خدمة لمساعدة الأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من البلاد لذلك ارتفع البحث من قبل المواطنين العراقيين للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 خاصة بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث أطلقت الوزارة ما يقرب من 300,000 يطلب من المواطنين للحصول على الدعم المقدم من الوزارة وخلال ذلك المقال سوف نستعرض لكم التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023
يرغب الكثير من المستحقين في العراق معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 للحصول على الدعم المالي للمساعدة على ظروف الحياة لذلك قامت الحكومة العراقية بتقديم الدعم للأسر الفقيرة لتحسين المستوى الاجتماعي لديهم نظرا للظروف العصيبة التي تحدث في دولة العراق من صراعات وحروب لذلك أطلقت الحكومة خدمة مقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لدى المواطنين العراقيين كدعم مالي يصرف على دفعات لمساعدة الأسر المحتاجة لتلبية احتياجاتهم في الحياة المعيشية.
آلية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
يستطيع المواطنين في العراق الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثالثة 2023 من خلال متابعة الخطوات التي تتمثل في التالي:
- اولاً زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من هنا.
- ثم انقر على تقديم طلب لما نصت مظلتي الإلكترونية.
- ثم قم بتحديد الرعاية الاجتماعية.
- ثم اضغط على خانة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.
- ثم أدخل البيانات اللازمة منك في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم قم بالنقر على ايقونة الاستعلام.
- انتظر حتى تظهر لك قائمة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.