“نتائجنا”.. الأن رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في العراق 2023 عبر موقع التربية العراقية

رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في العراق 2023 عبر موقع التربية العراقية، أعلنت الوزارة رسمياً عبر موقعها الإلكتروني، عن قرب إعلان نتائج الصف الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي 2023ن مؤكدة أن عملية التصحيح ورصد الدرجات بدأت في أوائل شهر يونيو الماضي، ومن المتوقع الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، عند الانتهاء من عمليات التدقيق والتصحيح اللازمة، وبمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وذلك بعد إعلانها رسمياً.

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في بيان رسمي لها، نشرته وسائل الإعلام المحلية في العراق، أصدرت وزارة التربية، تنويهاً جديداً بشأن نتائج الثالث متوسط، مؤكدة إن نتائج الصف الثالث متوسط لم تكتمل حتى الآن، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال اكتمال عملية التدقيق، وإعلانها رسميًا عبر الموقع الرسمي للوزارة ويأتي ذلك في إطار رسالة الطمائنية للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة في العراق، تزامنًا مع حالة القلق والتوتر عقب الإنتهاء من أداء امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2023-2022 في مقرات اللجان علي مستوي المحافظات العراقية.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023 في العراق عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا والتربية العراقية.

ثانيًا: اختيار خانة “نتائج الثالث المتوسط”.

ثالثًا: ثم عليك اختيار “الدور الأول”.

رابعًا: ثم عليك القيام بإدخال الرقم الوطني للطالب.

خامسًا: اختيار السنة الدراسية.

سادسًا: اختيار المحافظة والقضاء والمدرسة.

سابعًا: ثم عليك الضغط على زر “بحث”.

ثامنًا: سيتم عرض نتيجة البحث بعد انتهاء عملية التحميل.

نتائج الثالث المتوسط العراق موقع وزارة التربية العراقية



شهدت نتائج الثالث متوسط العراق 2023 لهذا العام نسب تفوق مرتفعة، حيث بلغت نسبة النجاح في اللغة العربية والرياضيات والعلوم 85%، بينما سجّلت باقي المواد نسبة نجاح تصل إلى 95%، يعد هذا الأداء من الأداء المتميز والأعلى بشكل كبير في السنوات السابقة، ويرجع ذلك إلى التصميم الجيد للأسئلة التي تناسب مختلف المستويات الدراسية، والتي حرصت الوزارة بشكل كبير على تصميمها بهذه الطريقة.