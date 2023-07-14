pdf تنزيل” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في الأنبار وبابل والبصرة جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

في الوقت الحالي، تشغل نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستكون متاحة للطلاب خلال أسبوع عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للنتائج، وهو موقع “نتائجنا”، وبالتالي أصبح الوصول إلى النتائج هدفًا رئيسيًا للطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول، ومن المتوقع أن تنتهي وزارة التربية والتعليم قريبًا من عملية التصحيح، حيث يتبقى حوالي 25٪ من العملية، وعند الانتهاء، سيتم رصد النتائج والإعلان عنها في جميع المحافظات بما في ذلك الأنبار وبابل والبصرة وغيرها.

نتائج الثالث متوسط 2023

تم اتخاذ قرار من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في جميع المحافظات في نفس الوقت، وبهذا القرار، يتم توفير نتائج الثالث المتوسط في الأنبار وبابل والبصرة وجميع المحافظات في وقت واحد عند إعلان النتائج للعراق بشكل عام.

يهدف هذا القرار إلى تسهيل العملية وتجنب الضغط والارتباك للطلاب وأولياء الأمور وبفضل هذا الإجراء، يتاح الفرصة لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة للوصول إلى نتائجهم في نفس الوقت، مما يسهم في تعزيز المساواة والعدالة في الوصول إلى النتائج.

الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 في الأنبار وبابل والبصرة

للحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول في نينوى وديالى والنجف، يُنصح باتباع الخطوات التالية: