تحميل ألان” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول الديوانية وبغداد والكرك وكربلاء عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

في الوقت الحالي يتصدر محركات البحث العالمية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي أمر واحد فقط وهو البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 الديوانية الدور الاول او البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو البحث عن موقع نتائجنا كل هذا البحث هو خاص بنتائج امتحانات الصف الثالث متوسط والتي تم الانتهاء منها خلال الشهر الماضي وبسبب حالة التوتر الشديد التي تسود بين الطلبة وأهاليهم فان وزاره التربيه والتعليم قامت بالإعلان عن ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط بشكل رسمي سوف يكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك كما قالت أنه عند حدوث أي تحديثات جديدة حول إعلان نتيجة الثالث متوسط فإنه سوف يتم اعلام الطلاب لذلك كما قالت أن جميع المحافظات العراقية سواء الديوانية أو بغداد أو كربلاء وغيرها سوف تتوافر النتيجة في نفس الوقت.

نتائج الثالث متوسط 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول الديوانية من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية لا يجب على الطالب الدخول الى الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على النتيجة وهو موقع “نتائجنا” من خلال الرابط التالي.

حاليا ان هذا الموقع مغلق لذلك عند الدخول سوف يخبرك أنه في الانتظار نتائج الثالث المتوسط ولكن بعد أن يفتح هذا الموقع يمكنك إدخال المحافظة التي تم تأدية الامتحانات بها وهي محافظة “الديوانية”

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

ثم يضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر عده دقائق من أجل الحصول على نتيجة الطالب.

تقرير عن سير عملية تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات

عملية تصحيح ومراجعة الدرجات الخاصة بالطلاب من أجل إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول الديوانية وبغداد والكرك وكربلاء وكاف المحافظات العراق وقد لوحظ خلال هذا العام زيادة في معدلات النجاح مقارنة بالأعوام السابقة حيث وصلت في المواد الأساسية الى 85% وشهدت بعض المواعيد نسبة أعلى من ذلك وصلت الى 95% هذه النسب التي لم تكن متوقعة وقد نجح الطلاب في تحقيقها تحقيقا جيدا وعظيما.