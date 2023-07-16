اكتشف ملفات pdf: نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر وزارة التربية | استخراج نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط ما زال طلاب جميع المحافظات العراقية ينتظرون صدور نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023، وحتى الآن لم تحدد وزارة التربية العراقية الموعد الرسمي للكشف عن النتائج. كما أنه لا يمكننا الآن الإعلان عن نسب النجاح المحققة، حيث لا تزال عملية التدقيق الأخيرة جارية وهناك العديد من الدفاتر الامتحانية التي يجب مراجعتها. بالنتيجة، سيستغرق الكشف عن نتائج امتحان الثالث المتوسط لعام 2023 على موقعنا بعض الوقت.

نتائج الثالث متوسط

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية في العراق عن تأجيل إعلان نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023. كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت مبكر، ولكنها ستصدر قريبًا وبشكل مركزي عن طريق وزارة التربية العراقية. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عن طريق زيارة موقع “نتائجنا” بعد نشرها.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

للوصول إلى نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق، يتعين عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.عند دخولك إلى الموقع، ستحتاج إلى إدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم والرقم الامتحاني، بعد ذلك، ستتمكن من الوصول إلى جميع تفاصيل نتيجتك عن طريق النقر على زر البحث: