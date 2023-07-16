رابط موقع علوم للجميع نتائج بكالوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب 3lom4all | البكالوريا على تطبيق نتائج الامتحانات apk

موقع علوم للجميع نتائج بكالوريا 2023، إنتهي بالفترة الماضية طلاب وطالبات البكالوريا من اداء عملية الامتحانات بالفترة الاخيرة وبات الجميع من الطلاب والطالبات تترقب اعتماد النتائج في جميع محافظات سوريا وسط ترقب شديد، ولكن حتي الأن لم تقم وزارة التربية السورية بإعتماد النتائج وذلك بسبب تأخير عمليات التصحيح ويسعي الكثير من الطلاب للتسأل حول متي سوف يتم توفير النتائع علي موقع علوم للجميع او تطبيق نتائج الامتحانات السورية.

نتائج بكالوريا 2023 حسب الاسم

هذا وقد كشفت وزارة التربية السورية، في بيان رسمي خلال الساعات الماضية عبر المنصات الإلكترونية التي تقوم بالنشر عليها مثل فيس بوك وتويتر ان إعلان نتائج البكالوريا الدور الأول 2023 في عموم المحافظات السورية سيكون خلال الأسبوع الجاري، وذلك فور الإنتهاء من أعمال التدقيق والقيام بعملية رصد الدرجات والمراجعة النهائية للدرجات داخل الكنترولات التابعة للوزاة وسوف يتم البدء في تحميل كشوفات النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة والقيام برفعها علي المواقع التابعة للوزارة التربية السورية للتوفيرها للطلاب .

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