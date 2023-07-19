مصاريف جامعة 6 اكتوبر والكليات والتخصصات الدراسية المتاحة

تُعتبر جامعة 6 أكتوبر واحدة من الجامعات المهمة في مصر، وتوفر تعليمًا عالي الجودة للطلاب في مختلف التخصصات. ومثل أي جامعة أخرى، فإن التعليم الجامعي يرتبط بتكاليف مالية. فيما يلي نستعرض بعض المصاريف التي يجب على الطلاب الاعتبار بها عند الالتحاق بجامعة 6 أكتوبر.

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مصاريف جامعة 6 اكتوبر

الرسوم الدراسية: تشمل الرسوم الدراسية الأساسية التي يتعين على الطلاب دفعها للتسجيل في الجامعة والاستفادة من البرامج الأكاديمية والخدمات المقدمة. يختلف مبلغ الرسوم الدراسية حسب التخصص والبرنامج الأكاديمي الذي يتم اختياره. السكن والإقامة: إذا كان الطالب يعيش في المدينة التي تتواجد بها الجامعة ويفضل السكن في المدينة الجامعية، فقد تنطوي هذه الخدمة على تكاليف إضافية. وتشمل هذه التكاليف الإيجار الشهري للسكن ورسوم الصيانة وتكاليف الوجبات الغذائية. الكتب والمواد الدراسية: يجب على الطلاب شراء الكتب والمواد الدراسية المطلوبة للدروس. يمكن أن تكون هذه التكاليف متغيرة حسب التخصص والمستوى الدراسي. المصروفات الشخصية: يتعين على الطلاب أيضًا أخذ في الاعتبار المصروفات الشخصية اليومية وتكاليف النقل والترفيه والأنشطة الاجتماعية. يجب أن يخطط الطلاب بعناية لإدارة هذه المصروفات بطريقة مالية مسؤولة. التأمين الصحي: قد يتطلب على الطلاب الانضمام إلى برامج التأمين الصحي المقدمة من الجامعة لضمان تغطية الرعاية الصحية أثناء فترة الدراسة.

مصاريف جامعة ٦ أكتوبر 2024

وننشر للطلاب المصريين والوافدين الجدد الحاصلين على الشهادات التي تقبلها الجامعة مصاريف جامعة ٦ أكتوبر 2024، ورسوم فتح ملف التقديم لكل الكليات والأقسام والتي أعلنت عنها الجامعة وهي:

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كلية الطب والجراحة.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة فارم دي.

كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy .

. كلية العلاج الطبيعي.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كلية التمريض.

كلية التمريض (تمريض تخصصي)

كلية الهندسة.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الاقتصاد قسم عربي.

كلية الاقتصاد (برنامج IMC مع جامعة النمسا).

مع جامعة النمسا). كلية الاقتصاد قسم إنجليزي.

كلية اللغات والترجمة قسم إنجليزي.

كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام.

كلية الإعلام وفنون الاتصال.

كلية التربية (رياض أطفال- تربية خاصة- علم النفس)

كلية التربية (عربي- إنجليزي- حاسب آلي- ألماني)

كلية السياحة والفنادق.

كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا).

مصاريف كلية تجارة جامعة 6 أكتوبر

ويبحث الطلاب عن مصاريف كلية تجارة جامعة 6 أكتوبر 2024، وهي كلية الاقتصاد وتنقسم مصروفاتها بحسب القسم إلى الآتي:

كلية الاقتصاد قسم عربي: 33 ألف جنيه (القسط الأول 20 ألف جنيه، القسط الثاني 13 ألف جنيه).

كلية الاقتصاد (برنامج IMC مع جامعة النمسا): 44 ألف جنيه (القسط الأول: 26 ألف جنيه، القسم الثاني: 16 ألف جنيه).

مع جامعة النمسا): 44 ألف جنيه (القسط الأول: 26 ألف جنيه، القسم الثاني: 16 ألف جنيه). كلية الاقتصاد قسم إنجليزي: 50 ألف جنيه (القسط الأول: 30 ألف جنيه، القسط الثاني 20 ألف جنيه).

مصاريف جامعة ٦ أكتوبر وأما باقي مصاريف جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي القادم لباقي الكليات، والأقساط التي تسمح بسدادها هي كالتالي: مصاريف كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه (القسط الأول: 85 ألف جنيه- القسط الثاني 55 ألف جنيه). مصاريف كلية طب الأسنان: 110 ألف جنيه (القسط الأول: 65 ألف جنيه- القسط الثاني 45 ألف جنيه). مصاريف كلية الصيدلة فارم دي: 90 ألف جنيه (القسط الأول: 55 ألف جنيه- القسط الثاني 35 ألف جنيه). مصاريف كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy : 100 ألف جنيه (القسط الأول: 60 ألف جنيه- القسط الثاني 40 ألف جنيه). مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه (القسط الأول: 45 ألف جنيه- القسط الثاني 30 ألف جنيه). مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 42 ألف جنيه (القسط الأول: 25 ألف جنيه- القسط الثاني 17 ألف جنيه). مصاريف كلية التمريض: 30 ألف جنيه (القسط الأول: 18 ألف جنيه- القسط الثاني 12 ألف جنيه). كلية التمريض (تمريض تخصصي): 35 ألف جنيه (القسط الأول: 21 ألف جنيه- القسط الثاني 14 ألف جنيه). كلية الهندسة: 55 ألف جنيه (القسط الأول: 35 ألف جنيه- القسط الثاني 20 ألف جنيه). كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه (القسط الأول: 24 ألف جنيه- القسط الثاني 16 ألف جنيه). كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه (القسط الأول: 26 ألف جنيه- القسط الثاني 18 ألف جنيه). كلية الاقتصاد قسم عربي: 33 ألف جنيه (القسط الأول: 20 ألف جنيه- القسط الثاني 13 ألف جنيه). كلية الاقتصاد (برنامج IMC مع جامعة النمسا): 44 ألف جنيه (القسط الأول: 26 ألف جنيه- القسط الثاني 18 ألف جنيه). كلية الاقتصاد قسم إنجليزي: 50 ألف جنيه (القسط الأول: 30 ألف جنيه- القسط الثاني 20 ألف جنيه). كلية اللغات والترجمة قسم إنجليزي: 35 ألف جنيه (القسط الأول: 21 ألف جنيه- القسط الثاني 14 ألف جنيه). كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام: 30 ألف جنيه (القسط الأول: 18 ألف جنيه- القسط الثاني 12 ألف جنيه). كلية الإعلام وفنون الاتصال: 38.500 ألف جنيه (القسط الأول: 23 ألف جنيه- القسط الثاني 15.500 ألف جنيه). كلية التربية (رياض أطفال- تربية خاصة- علم النفس): 25 ألف جنيه (القسط الأول: 15 ألف جنيه- القسط الثاني 10 آلاف جنيه). كلية التربية (عربي- إنجليزي- حاسب آلي- ألماني): 30 ألف جنيه (القسط الأول: 18 ألف جنيه- القسط الثاني 12 ألف جنيه). كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه (القسط الأول: 15 ألف جنيه- القسط الثاني 10 آلاف جنيه). كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا): 35 ألف جنيه (القسط الأول: 21 ألف جنيه- القسط الثاني 14 ألف جنيه).

وأما باقي مصاريف جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي القادم لباقي الكليات، والأقساط التي تسمح بسدادها هي كالتالي:

رسوم جامعة ٦ أكتوبر للوافدين

أما قيمة رسوم جامعة 6 أكتوبر للوافدين فهي كالتالي:

مصاريف كلية الطب والجراحة: 7 آلاف جنيه (القسط الأول: 4,200 جنيه- القسط الثاني 2,800 جنيه).

مصاريف كلية طب الأسنان: 6,300 آلاف جنيه (القسط الأول: 3,800 جنيه- القسط الثاني 2,500 جنيه).

مصاريف كلية الصيدلة فارم دي: 5,600 آلاف جنيه (القسط الأول: 3,400 جنيه- القسط الثاني 2,200 جنيه).

مصاريف كلية الصيدلة Pharm D Clinical Pharmacy : 6 آلاف جنيه (القسط الأول: 3,600 جنيه- القسط الثاني 2,400 جنيه).

: 6 آلاف جنيه (القسط الأول: 3,600 جنيه- القسط الثاني 2,400 جنيه). مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 4,200 آلاف جنيه (القسط الأول: 2,600 جنيه- القسط الثاني 1,600 جنيه).

مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 3,500 آلاف جنيه (القسط الأول: 2,100 جنيه- القسط الثاني 1,400 جنيه).

مصاريف كلية التمريض: 2,100 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,300 جنيه- القسط الثاني 800 جنيه).

كلية التمريض (تمريض تخصصي): 2200 آلاف جنيه (القسط الأول: 1400 جنيه- القسط الثاني 800 جنيه).

كلية الهندسة: 4,200 آلاف جنيه (القسط الأول 2600 جنيه- القسط الثاني 1,600 جنيه).

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 3500 آلاف جنيه (القسط الأول: 2,100 جنيه- القسط الثاني 1,400 جنيه).

كلية الفنون التطبيقية: 3,10 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,900 جنيه- القسط الثاني 1,250 جنيه).

كلية الاقتصاد قسم عربي: 2,800 آلاف جنيه (القسط الأول: 1700جنيه- القسط الثاني 1,100 جنيه).

كلية الاقتصاد (برنامج IMC مع جامعة النمسا): 3,500 آلاف جنيه (القسط الأول: 2,100 جنيه- القسط الثاني 1,400 جنيه).

مع جامعة النمسا): 3,500 آلاف جنيه (القسط الأول: 2,100 جنيه- القسط الثاني 1,400 جنيه). كلية الاقتصاد قسم إنجليزي: 3,700 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,800 جنيه- القسط الثاني 1,140 جنيه).

كلية اللغات والترجمة قسم إنجليزي: 2,940 ألف جنيه (القسط الأول: 1,800 جنيه- القسط الثاني 1,140 جنيه).

كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام: 30 ألف جنيه (القسط الأول: 18 ألف جنيه- القسط الثاني 12 ألف جنيه). 2,800 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,700 جنيه- القسط الثاني 1,100 جنيه).

كلية الإعلام وفنون الاتصال: 2,800 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,700 جنيه- القسط الثاني 1,100 جنيه).

كلية التربية (رياض أطفال- تربية خاصة- علم النفس): 2,100 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,300 جنيه- القسط الثاني 800 جنيه).

كلية التربية (عربي- إنجليزي- حاسب آلي- ألماني): 2,240 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,400 جنيه- القسط الثاني 840 جنيه).

كلية السياحة والفنادق: 2,240 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,400 جنيه- القسط الثاني 840 جنيه).

كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا): 2,500 آلاف جنيه (القسط الأول: 1,500 جنيه- القسط الثاني 1000 جنيه).

وأوضحت الجامعة أن قيمة ملف التقديم للطلاب المصريين الجدد 1500 جنيه، أما بالنسبة للوافدين 200 دولار أمريكي، شاملة المبلغ المدفوع لمركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أما طريقة الدفع فتتم عن طريق فوري أو الفيزا، وهي مصروفات غير قابلة للاسترداد، كما أنه لن يتم النظر في أي ملفات إلا بسداد الرسوم.

جامعة 6 أكتوبر في مصر تضم عدة كليات تقدم تخصصات متنوعة. فيما يلي بعض الكليات الموجودة في جامعة 6 أكتوبر ومصاريف كل كلية بشكل عام:

كلية الهندسة: تقدم تخصصات هندسية مثل الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية. تختلف مصاريف الكلية حسب التخصصات والمستويات الدراسية. كلية العلوم: تشمل تخصصات مثل علوم الكيمياء وعلوم الحاسوب وعلوم البيولوجيا وعلوم الفيزياء. تختلف مصاريف الكلية حسب التخصصات والمستويات الدراسية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية: تقدم تخصصات في مجالات مثل الأدب واللغة العربية والتاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد. تختلف مصاريف الكلية حسب التخصصات والمستويات الدراسية. كلية التجارة وإدارة الأعمال: تقدم برامج في مجالات المحاسبة والتسويق وإدارة الأعمال والمالية. تختلف مصاريف الكلية حسب التخصصات والمستويات الدراسية. كلية الحقوق: تقدم برنامجًا في دراسة القانون والعلوم القانونية. تختلف مصاريف الكلية حسب مستوى الدراسة.

مع العلم أنه يجب التحقق من المصاريف الدقيقة لكل كلية من خلال الاتصال بجامعة 6 أكتوبر أو زيارة موقع الجامعة الرسمي. يجب أن يتم تحديد المصاريف بناءً على التخصص المرغوب فيه ومستوى الدراسة (بكالوريوس أو ماجستير) ومتطلبات أخرى مثل المصاريف السنوية أو الرسوم الإضافية.

رابط الجامعة لمتابعة أحدث المصاريف والتخصصات