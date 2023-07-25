moe.gov.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 برقم المقعد عبر موقع منظومة الإمتحانات الليبية

تعدُّ نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 من بين أكثر الكلمات بحثًا على محركات البحث، وذلك بالتزامن مع قرب موعد إعلان النتيجة من قِبَل وزارة التربية والتعليم في ليبيا، ونقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 للطلاب الذين يبحثون عنها، إضافة إلى تاريخ اعتماد النتيجة بشكل رسمي وكيفية الدخول علي moe.gov.ly رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر موقع منظومة الإمتحانات الليبية ومعرفة النتيجة.

موعد نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

في بيان رسمي، أصدرت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، أعلنت فيه موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023، وذلك عبر صفحتها الرسمية على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحة أن مراسم اعتماد وإعلان نتائج الثانوية ليبيا بأقسامها العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي الحالي، ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023.

موقع نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

أكد وزير التعليم في ليبيا، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن الطلاب سيتمكنون من الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 بعد اعتمادها رسميًا عبر الموقع الذي سيتم تحديده، باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

يمكنك استخراج نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية باستخدام الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية.

ثانيًا: ثم عليك اختيار الفرع الدراسي: علمي أو أدبي أو ديني.

ثالثًا: ثم إدخال رقم المقعد الخاص بك الذي تم تزويدك به عند تسجيلك للامتحان.

رابعًا: ثم عليك الضغط على زر “بحث”.

خامسًا: سيظهر لك نتيجة الشهادة الثانوية الخاصة بك إذا تم اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم في ليبيا.