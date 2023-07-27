thanwya.emis رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم ونتيجة نت

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم يتم من قبل طلاب وأولياء الأمور عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرغب الطلاب في التعرف على نتائج الصف الثالث الثانوي وموعد صدور هذه النتائج، وأكدت الكنترولات المعنية بالثانوية أنها في مرحلة الانتهاء من تجهيز نتائج حيث يجري الآن عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة المجاميع وتحديد الطلاب الأوائل خلال هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل، من خلال مؤتمر صحفي سيعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عنها وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع لبعض المواد الدراسية خلال زيارته لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني، وكشف عن النتائج التالية:

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9%. وأظهرت الإحصائيات أن 2.4% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

كما سجلت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل 1.9% من الطلاب المتقدمين للاختبار على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

مادة الفيزياء بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%، وأظهرت الإحصائيات أن 2.9% من عدد الطلاب المتقدمين للاختبار حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

يُمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

النقر على موقع وزارة التربية والتعليم .

أو التوجه إلى موقع نتيجة الصف الثالث الثانوي.

بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن خيار “نتيجة تالتة ثانوي” واضغط عليه.

بعد ذلك، قد تظهر لك قائمة بالشعب المختلفة.

قُم باختيار الشعبة التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة.

ستُطلب منك تسجيل الاسم الخاص بك.

قُم باتباع الخطوات المعروضة على الشاشة لاستعراض نتيجة الطالب أو الطالبة للشهادة الثانوية.

عند الضغط على كلمة “النتيجة” ستظهر لك جميع درجات الطالب أو الطالبة في امتحان الثانوية العامة.

يرجى التأكد من صحة البيانات المطلوبة والتأكد من أنه تم الدخول على الموقع لضمان الحصول على نتائج دقيقة ورسمية.