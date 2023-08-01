خريطة ازالة أحياء جدة pdf.. وأسماء المناطق العشوائية التي يشملها الهدد

خريطة ازالة أحياء جدة pdf من ضمن الأمور التي تم ذكرها من قبل الأمانة الخاصة بالمحافظة، ولأن هناك الكثير من الأحياء والأماكن التي سيتم إزالتها أنشأت الأمانة خريطة يتم الحصول عليها بشكل إلكتروني تمكن المواطنين القاطنين بتلك الأماكن من التعرف على موعد الإزالة وغيرها من التفاصيل، كما ذكرت أيضًا أمانة المحافظة الأسباب التي تؤدي إلى إزالة تلك المناطق وكيف يتم تقديم طلبات التعويض.

خريطة ازالة أحياء جدة pdf

تولت الأمانة العامة بمحافظة جدة إشعار الأهالي والقاطنين في العشوائيات بجميع الأحياء مثل حي القريات والنزلة اليمانية والفهد بموعد الإزالة وهذا حتى يقوموا بإخلاء تلك المناطق، كما قامت أيضًا بإعلان خريطة الأحياء العشوائية وأسباب الإزالة وغيرها من التفاصيل، ولأن هناك البعض ممن يرغبون في معرفة الأحياء التي يتم إزالتها وأوقات الإزالة قدمت أمانة جدة خريطة إزالة الأحياء العشوائية بصيغة pdf، كما عرضت الخطوات والأوراق التي لابد من تقديمها أثناء التسجيل على طلب التعويض، وألوان هذه الخريطة تُشير إلى دلالات مُعينة وهي:

اللون الأحمر يُشير للمناطق الخاص بأعمال الهدد والإزالة.

اللون البرتقالي يدل على المرحلة التالية من أعمال تطوير العشوائيات.

أما باللون الأخضر يشير إلى المرحلة التطويرية.

اللوم الأزرق والأخير يُشير للأعمال الخاصة بالإزالة.

أسباب إزالة العشوائيات في جدة

تعتبر الأحياء العشوائية ضمن أهم التحديات التي تواجه أغلب الدول بالعالم، حيث لا تخلو أي مدينة من تواجد عشوائيات ولهذا تعمل الكثير من الدول على حل تلك المشكلة من ضمنها المملكة والتي وضحت أسباب التخلص من العشوائيات في الآتي: