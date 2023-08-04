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لو جبت 50 في الميه اعمل ايه؟.. الكليات التي تقبل من مجموع 50% فأعلى من طلاب الثانوية العامة 2023
لو جبت 50 في الميه اعمل ايه؟.. الكليات التي تقبل من مجموع 50% فأعلى من طلاب الثانوية العامة 2023
يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الذين انتهوا من مرحلة الثانوية العامة عن الكليات والمعاهد التي تقبل من مجموع 50% علمي علوم، حيث إن بعض المصادر المسؤولة في وزارة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن كل هذه الكليات ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2023 وفقًا لمجموعة من الضوابط والقواعد الهامة التي أقرها الأعلى للجامعات، فضلاً عن أن التوقعات تُشير إلى أن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد الخاصة مقاربة بالعام الماضي، في إطار تعرف الطالب عليها من الأن.
كليات تقبل من 50 علمي علوم 2023
أوضحت بعض المصادر المسؤولة في وزارة التعليم العالي، بعض الكليات والمعاهد الخاصة التي تقبل من 50% علمي علوم، وفقًا للمؤشرات الأولية، وهي جاءت على النحو التالي:-
- المعهد العالي لتكنولوجي والإدارة في العاشر من رمضان يقبل من 205.
- التكنولوجيا والتعليم في حلوان يقبل من 50%.
- المعهد العالي للغات والترجمة يقبل من 205 درجة.
- بينما المعهد العالي الفندقي في الأقصر يقبل من 50%.
- إضافة إلى أن المعهد العالي للحاسبات والإدارة في دمياط يقبل من 205 درجات.
- فضلاً عن أن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في أسوان يقبل من 50%.
- إضافة إلى معهد الخدمة الاجتماعية في محافظة بورسعيد يقبل من 205 درجات.
- بينما المعهد العالي للسياحة والفنادق في محافظة الغردقة يقبل من 205 درجات.
- في حين أن المعهد العالي للسياحة والفنادق في الإسماعيلية يقبل من 205 درجات.
- العالي للحاسبات شعبة تجارة في رأس البر يقبل من 205 درجات.
- المعهد العالي للسياحة والفنادق في الإسكندرية يقبل من 205 درجات.
- تربية رياضية في بورسعيد يقبل من 205 درجات.