لو جبت 50 في الميه اعمل ايه؟.. الكليات التي تقبل من مجموع 50% فأعلى من طلاب الثانوية العامة 2023

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الذين انتهوا من مرحلة الثانوية العامة عن الكليات والمعاهد التي تقبل من مجموع 50% علمي علوم، حيث إن بعض المصادر المسؤولة في وزارة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن كل هذه الكليات ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2023 وفقًا لمجموعة من الضوابط والقواعد الهامة التي أقرها الأعلى للجامعات، فضلاً عن أن التوقعات تُشير إلى أن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد الخاصة مقاربة بالعام الماضي، في إطار تعرف الطالب عليها من الأن.

كليات تقبل من 50 علمي علوم 2023

أوضحت بعض المصادر المسؤولة في وزارة التعليم العالي، بعض الكليات والمعاهد الخاصة التي تقبل من 50% علمي علوم، وفقًا للمؤشرات الأولية، وهي جاءت على النحو التالي:-