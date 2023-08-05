لو جايب 50% ادخل ايه؟ كليات تقبل من 50% علمي رياضه 2023.. تنسيق كليات ومعاهد خاصة وحكومي

اعتمد وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2023 لكافة الطلاب، في المراحل المختلفة أدبية وعلمية وعلمي رياضة، ولذا يبحث الطلاب الآن عن طريقة التنسيق وكذلك كليات تقبل من 50% علمي رياضة 2023 وذلك حتى يستطيعوا أن يتعرفوا على الكليات والأقسام التي يمكنهم أن يلتحقوا بها في المرحلة الجامعية، ويمكنكم الآن أن تتعرفوا على الإحصائيات وتفاصيل ذلك بشكل كامل.

كليات تقبل من 50% علمي رياضه 2023

مصادر تابعة للمجلس الأعلى في الجامعات قالت بأن توقعات الكليات التي ستكون قابلة من 50% شعبة علمي رياضة هي شيء غير متواجد، ولا يمكن لهؤلاء الطلاب الذين حصلوا على مجموعة 50% فقط الالتحاق به هو بعض المعاهد العليا، التي تكون خاصة وعددها بسيط للغاية، ولقد أضافت المصادر التابعة لوزارة التعليم العالي بأنه خلال الفترة المقبلة كل شيء سيكون واضحًا، وسيكون هناك اجتماعًا للجنة التنسيق بالفترة المقبلة للتحدث عن تفاصيل ذلك.

كليات تقبل من 50%

توجد فئة كبيرة من المعاهد والكليات التي قد ينضم لها طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على 50%، وإليكم هذه الكليات وهي كالآتي: