ليه تأخد عائد 25% بعد سنة وأنت ممكن تأخد عائد 30%بعد يوم واحد .. خلاص صدرت وأعلنتها البنوك ألحق فرصتك

شهادات بنك مصر 2023 ذات العائد التنافسي، طرح بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار التي توفر عوائد منافسة وتتنوع في مدة الاستثمار لتلبية احتياجات جميع المواطنين الذين يرغبون في استثمار أموالهم.

شهادات بنك مصر 2023 ذات العائد التنافسي

واليوم مع بداية الأسبوع المصرفي تجتمع البنوك المصرية، ، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرار برفع الفائدة بهدف التحكم في التضخم والحد من الإنفاق الزائد.يتعلق الأمر بالمعاملات والمنتجات المصرفية التي تتم داخل البنك.

في يوم الخميس، اتخذت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قرارًا برفع معدل الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والاقتراض.

شهادات بنك مصر

أطلق بنك مصر شهادة تدعى “ابن مصر2” بفائدة تناقصية تبلغ 22٪ على مدى ثلاث سنوات، فيما يلي، سنستعرض خصائص ومميزات الشهادة الجديدة بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة لشراء شهادة “ابن مصر 2”.

طرح بنك مصر شهادة استثمارية تتمتع بعائد سنوي يتناقص بدءًا من 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، حيث يتم صرف عائدها بشكل شهري.

مميزات شهادات بنك مصر

من الممكن أخذ قرض بتوفر ضمان هذه الشهادات من أي فروع البنكين.

يتمكن من تقديم بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها مع ضمان تلك الشهادات.

يبدأ حساب العائد من اليوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

لا يمكن استعادتها قبل مرور ستة أشهر، ويمكن استعادتها قبل نهاية الفترة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك ويتم استعادة الشهادة في نهاية مدتها بقيمة الاسمية الكاملة.

الأوراق المطلوبة لشراء شهادة بنك مصر

من أجل شراء شهادة بنك مصر الجديدة، هناك عدد من الأوراق المطلوبة، وهي البطاقة الشخصية الوطنية السارية وفاتورة مرافق لا تتجاوز مدتها 3 أشهر.

شهادة القمة من بنك مصر

شهادة القمة بالجنيه المصري تمنح لمدة ثلاث سنوات وتحمل عائد ثابت بنسبة 19% يتم صرفها شهريًا، ويُشترط الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري وقدراتها المضاعفة.

يُمكن استعادة قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويكون استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها متوافقاً مع قوانين استرداد الشهادة المحددة.

الشهادة الثلاثية من بنك مصر

أطلق بنك مصر مؤخرًا وعاء ادخاري جديد تحت اسم “الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري”، مع حد أدنى للشراء يبلغ 500 جنيه، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير مجموعته من وعاء الادخار وابتكار كل ما هو جديد وملائم لاحتياجات العملاء.

يتم تفعيل الشهادة بدءًا من يوم العمل الذي يلي عملية الشراء، ويتم صرف العائد بشكل شهري ويتم إضافته تلقائيًا إلى حساب العميل الجاري أو حساب التوفير، وبإمكان العميل سحب العائد باستخدام بطاقة الخصم الفوري، يمكن أن يتحقق ربح ثابت ربع سنوي بنسبة فائدة 18.5%.

شهادة 5 سنوات من بنك مصر

يمتاز بنك مصر بتقديم مجموعة متنوعة من الشهادات المالية الإسلامية التي تتناسب مع احتياجات جميع العملاء من حيث المدة والقيمة. يتم استثمار أموال هذه الشهادات في مشروعات إسلامية ووفقًا للشريعة الإسلامية، يكون البنك مفوضًا لتحديد أوجه الاستثمار ونسبة الربح نيابة عن أصحاب الشهادات. يمكن شراء الشهادات من أي فرع من الفروع الإسلامية للمعاملات المالية أو عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.

شهادة الإدخار ذات العائد الشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة:5 سنوات بعائد 12.25%

أدنى مبلغ يمكن استثماره في الحصول على الشهادة هو 1000 جنيه مع زيادات متعددة على هذا المبلغ.

دورية العائد: شهري

تاريخ حساب العوائد: نفس يوم تاريخ الشراء.

بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، يمكن استعادة قيمتها كاملة أو جزء منها.

يتم بناءً على توجيهات البنك، يمكن أن تُمنح تسهيلات ائتمانية مع ضمان الشهادة.

يُستخدم الربح الناتج من أي فرع للبنك الموزع في جميع أنحاء البلاد.

شهادة الادخار ذات العائد الربع سنوى