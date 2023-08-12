رسميا معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024|| الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية علمي وابي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024، الالاف من الطلاب الناجحين في نتائج السادس الاعدادي يكثفون البحث حول معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 للتعرف على كافة الكليات المناسبة لمجموعهم في جميع الجامعات الحكومية للاختيار من بينهم ما يناسب رغباتهم وطموحاتهم، حيث تم فتح باب التسجيل في مختلف الجامعات العراقية وفقا للحدود الدنيا المعلنة، وقد تم الاعلان عن الحدود الدنيا للقبول فب الجامعات العراقية 2023 علمي وادبي، فتابعونا.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024

وقد تم الكشف عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ، حيث قامت الوزارة بنشر دليل القبول المركزي في كافة الجامعات للتعرف على معدلات القبول في مختلف الكليات، ليقوم كل طالب بتجهيز أوراقه لبدء التقديم قبل انطلاق الفصل الدراسي الاول.

معدلات القبول في جامعة البصرة 2023/2024

الكلية معدل القبول كلية الطب %99.67 طب الزهراء %99.57 طب الاسنان %98.83 الصيدلة %98.5 هندسة حاسبات %93 هندسة ميكانيكا %90.5 هندسة قسم كيمياوية %95.33 هندسة قسم المواد %88.33 العلوم %82.67 علوم قسم الرياضيات %74.17 العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات %75 القانون %82 التمريض للذكور %96.33 التمريض للبنات %93.17 طب بيطري %68.33 الزراعة %60 الإدارة والاقتصاد %61.5 الإدارة والاقتصاد القرنة %60 التربية القرنة %65.5 التربية للعلوم الصرفة %70.67 التربية للعلوم الإنسانية %72.67 التربية للبنات %66.33 الآداب %68.67 علوم البحار %63.83

معدلات القبول في جامعة الموصل 2023/2024

الكلية معدل القبولات طب الموصل %100.33 طب الأسنان %99.13 الصيدلة %98.83 هندسة حاسوب %95 هندسة قسم الميكانيك %86.33 علوم %88 علوم حاسوب ورياضيات %67.67 علوم البيئة وتقاناتها %62 حقوق %78.83 علوم سياسية %65.5 تمريض ذكور %97.67 تمريض بنات %95.33 طب بيطري %70.17 كلية زراعة وغابات %60 إدارة واقتصاد %60 تربية للعلوم الصرفة %74.5 تربية للعلوم الإنسانية %83.33 تربية للبنات %62.17 كلية الآداب %72.83 آداب قسم مكتبات ومعلومات %62.83 التربية الأساسية %69 تربية أساسية قسم رياض أطفال للإناث %61.17 تربية الأساسية معلم صفوف أولى %71.67 العلوم السياحية %60 الآثار %60 العلوم الإسلامية 63%

معدلات القبول في الجامعة العراقية التكنولوجية 2023/2024

الكلية معدلات القبول هندسة الطب الحياتي %97.33 هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية %96 هندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط %95.98 هندسة الميكانيكية قسم طائرات %94.83 هندسة كيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية %94.17 هندسة كيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي %93.67 هندسة السيطرة والنظم ـ هندسة الحاسوب والسيطرة %92.74 هندسة اتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية %92 هندسة السيطرة والنظم ـ قسم السيطرة %91.83 هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية %91 هندسة الحاسوب قسم المعلومات %91.67 هندسة الحاسوب ـ قسم شبكات الحاسوب %91.5 هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز %90.33 هندسة كهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار %88.67 هندسة ميكانيكية قسم ميكانيك العام %87.5 هندسة ميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة %85 هندسة ميكانيكية قسم التكييف والتجميد %83.67 هندسة المواد %81.33 هندسة ميكانيكية قسم سيارات %81.5 هندسة إنتاج ومعادن قسم معادن %81.5 هندسة كهروميكانيك ـ قسم كهروميكانيك %79.67 هندسة إنتاج ومعادن قسم إنتاج %79.67 العلوم التطبيقية %79.5 هندسة كهروميكانيك قسم الطاقة وطاقات متجددة %78.67 هندسة إنتاج ومعادن قسم تصميم وتصنيع المعادن بالحاسوب %78.5 هندسة كهروميكانيك قسم ملاحة وتوجيه %77.17 هندسة الإنتاج والمعادن قسم الصناعية %76.5 هندسة الإنتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن %75.67 علوم الحاسوب %74.67

معدلات القبول في جامعة المستنصرية 2023/2024

أما عن معدلات القبول في جامعة المستنصرية 2023/2024 لكل الكليات فهي: