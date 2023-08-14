لو جايب عربية مترجعش تندم”.. أنواع السيارات التي تتسبب في الحذف من بطاقة التموين وزارة التموين” توضح

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن تفاصيل الحالات التي يتم فيها حذف بطاقات التموين، إلى جانب الأسباب التي تعيق فئات معينة من الحصول على هذه البطاقات، وذلك نتيجة لتوفر معايير الإستبعاد من الدعم أوضحت الوزارة أنها لن تقوم بحذف أو تعليق بطاقات التموين إلا بعد التحقق من عدم استحقاق الأسر للدعم، وتنفيذاً لإجراءاتها التي تم اتخاذها مؤخراً لتنظيم منظومة الدعم واستبعاد الأسر غير المستحقة للدعم.

أنواع السيارات التي تتسبب في الحذف من بطاقة التموين

يأتي قرار حذف بطاقات التموين لمالكي 15 سيارة، ويشمل هذا القرار في مرحلته الأولى السيارات الفارهة والمرتبطة بماركات معينة، ومن بينها:

– فولكس فاجن

– أودي

– جاجوار

– فيراري

– بي أم دابليو

– مرسيدس

– لكزس

– بنتلي

– لاند روفر

– بورش

– جيب جراند شيروكي

– دودج

– كاديلاك

– ستروين

– تويوتا لاند كروز

حالات الحذف من بطاقات التموين

وضّحت وزارة التموين 13 سبب يؤدي إلى الحذف النهائي من بطاقات التموين، وهم على النحو التالي:

تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

امتلاك سيارات حديثة.

مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.

استهلاك فواتير كهرباء بقيمة مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، أو بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا فأكثر.

امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

امتلاك شركة يصل رأس مالها ل10 ملايين جنيه فأكثر.

تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.

الصادرات أو الواردات المرتفعة.

وفاة فرد وعدم تقديم طلب لحذفه.

سفر فرد ومدرج على البطاقة.

عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية.

التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

خدمات جديدة على بطاقات التموين 2023

وفّرت وزارة التموين خدمات جديدة للمواطنين عبر بطاقات التموين، بما في ذلك: