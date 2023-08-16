هل الوزيرية عليها هدد؟.. الأمانة العامة بجدة تكشف الحقيقة

هل الوزيرية عليها هدد ؟ ضمن أبرز تساؤلات المواطنين بالمملكة، والجدير بالذكر أن أمانة جدة قد أعلنت عن المخطط الخاص بإزالة المناطق والأحياء العشوائية في المدينة بما تتضمنه من إصلاحات وتطويرات وإزالة وغيرها من الأمور للتناسب مع رؤية وأهداف المملكة لعام 2030، كما ذكرت أيضًا الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إزالة العشوائيات مثل تواجد مباني قابلة للسقوط وبالتالي تشكل خطر على السكان وعدم توفر بنية تحتية.

هل الوزيرية عليها هدد؟

على الرغم من أن حي الوزيرية من ضمن الأحياء العشوائية المتواجدة في جدة إلا أن قرار الإزالة والتطوير لم يأتي لهذا الحي، وهذا حيث قررت الحكومة السعودية إزالة بعض المناطق دون غيرها وهي كالآتي:

حي بترومين.

حي غليل.

حي النزلة اليمانية.

حي الثعالبة.

حي الفهد.

حي القريات.

تقديم طلب تعويض على إزالة العشوائيات جده

وفرت أمانة جدة للمواطنين المتضررين من إزالة العشوائيات إمكانية التقديم على طلب التعويض من خلال موقعها الإلكتروني وهذا عبر الآتي:

الذهاب إلى أمانة جدة.

تسجيل الدخول بالبوابة.

رفع المستندات المطلوبة.

التأكد من الأوراق المقدمة عبر الفريق المختص بتقدير الضرر.

نقل الطلب لهيئة العقارات.

الاستعلام عن الطلب عبر منصة الأمانة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة لتعويضات إزالة العشوائيات

توجد عدة مستندات وأوراق يجب تقديمها حتى تتأكد الهيئة الخاصة بتقدير الضرر من استحقاق المواطن للتعويضات وتقدم له القيمة المناسبة وهي كالآتي: