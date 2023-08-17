رابط التسجيل في اكسبو قطر expo 2023 doha qatar لجميع الشباب

انتشر بين الكثير من الشباب في الوطن العربي كما انه يساعدهم على كسب الخبرات والقيام بعمل العلاقات التي يقومون ببنائها م خلال القيام بالتعرف على اشخاص في مختلف الثقافات والبيئات المختلفة، ويمكن إلى الكثير من الشباب عن كيفية التسجيل في استمارة العمل التطوعي ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في اكسبو قطر.

رابط التسجيل في اكسبو قطر

يعمل هذا البرنامج اكسبو الدوحة إلى تحويل العديد من مساحة الأراضي الصحراوية لبعض من الاراضي الزراعية حتى يتم الاستفادة منها وتعمل الدولة على الاستفادة منها بعدد من الأمور المختلفة مثل الزراعة والصناعة وغيرها.

قد عملت الدولة على اكتساب وتسخير القوة الشبابية وذلك من خلال ان يتم مشاركتهم في هذا المؤتمر كما صرحت وزارة البيئة القطرية أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وذلك حتى يتم قبولهم .

الشروط التي يجب ان تتوافر هي ان يكون المتقدم عربي الجنسية ولا يحمل جنسية اخرى كما انه لابد من ان يكون حسن السير والسلوك وليس متهم في اي قضية اخرى ويتحدث اللغة العربية وتم البدء في المؤتمر نهاية شهر مارس الماضي ومستمر الى نهاية شهر أكتوبر من نفس العام الجاري.

رابط استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023 gov qa

يمكننا القيام بالتسجيل من خلال ان يتم اتباع الاتي.