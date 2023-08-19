Rate هُنــا دليلك بالكـامل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 الادبي والاحيائي وتطبيقي بالتفصيل

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، بعد ختام مرحلة الثانوية الدراسية توجه الشباب والشابات نحو استكشاف معدل قبولهم في جامعات بلادهم، وتعكس كل جامعة من خلال نسب قبول مختلفة، تمتّ إعلانها من قِبَل سلطات التربية والتعليم في العراق، تماشيًا مع رؤيتها الحضارية كانت الوزارة منصفة في تحديد كيفية التقديم للعام الدراسي الجديد، وكانت الأنظار متجهة نحو موقعها الرسمي إلكترونيًا، حيث تم تجهيز طريقة البحث والاستعلام التي تُلبّي احتياجات الطلاب وتوفر لهم تفاصيل موثوقة بلا مجال للشك.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

وزير التربية في العراق أعلن عن جدول زمني هام لعملية قبول الطلاب في الجامعات العراقية، تبدأ عملية التسجيل في الرابع من سبتمبر 2023، وتستمر لمدة أربعة عشر يوماً حتى الثامن عشر من الشهر ذاته، إذا كنت ترغب في التقديم، تأكد من الاطلاع على الشروط المطلوبة والضوابط التي يجب توافرها لتناسب معدلات القبول في الجامعات العراقية، ولا تنسى تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة لتكتمل عملية تقديمك بنجاح.

يسهل الاطلاع على نتائج القبول المركزي في العراق من خلال اتباع خطوات محددة:

انتقل إلى رابط الصفحة المخصصة لنتائج القبول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

اختر الخيار المُتاح للاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

قم بإدخال الاسم الكامل للطالب.

ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على زر البحث لتظهر لك النتيجة بوضوح وبسرعة.

معدلات القبول 2023/2024 في الجامعات العراقية الفرع الأدبي

نتعرّف على معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024 في الفرع الأدبي، تتباين تلك المعدلات على الشكل التالي:

في جامعة بغداد، يسجل معدل القبول في كلية العلوم السياسية نسبة 83. بينما يبلغ معدل القبول في كلية القانون في نفس الجامعة نسبة 92. من جهة أخرى، يتراوح معدل القبول في كلية اللغات بجامعة بغداد عند 33. يتقاسم معدل القبول في كلية الآداب تخصص علم النفس بجامعة بغداد نسبة 83. فيما يصل معدل القبول في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد إلى 17. وتبلغ نسبة القبول في نفس الكلية للفتيات في جامعة بغداد نسبة 83. بينما يسجل معدل القبول في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد نسبة 33. أما في كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية بجامعة بغداد، يبلغ معدل القبول 8.

نسب القبول بالجامعات

نسبة معدلات القبول في الجامعات العراقية بمعدل 60% لكل منها، حيث تضم مجموعة واسعة من التخصصات مثل نظم المعلومات إدارية، إدارة العامة، علوم سياسية، لغة إنجليزية، المحاسبة، إدارة الأعمال، العلوم المالية، ترجمة، علاقات عامة، وصحافة، إذاعة، وتلفزيون. كما يتميز تخصص حقوق قسم خدمة المجتمع والتنمية بنسبة 60%. بينما تتجاوز تخصصات تكنولوجيا المعلومات معدل 65%، حيث تتضمن نظم معلومات الحاسوب، تقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب، لتقدم خبرات تعليمية استثنائية.