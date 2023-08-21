“هتقول ياريتني كنت عرفتها من زمان”.. طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم لو الفاتورة غالية واستهلاكك قليل

يبحث بعض المواطنين عن وسائل لتقليل تكاليف فواتير الكهرباء في ظل ارتفاع أسعارها والظروف الإقتصادية الصعبة، لذا قد قرروا اتباع بعض الإجراءات والحيل للحفاظ على استهلاكهم للكهرباء بأقل قدر ممكن، مما ينعكس إيجابًا على قيمة فواتيره، يجب أن نؤكد أن تعطيل العداد الكهربائي أو التلاعب به يعتبر عملاً غير قانوني وقد يتسبب في مشاكل قانونية خطيرة، إذا كان هناك اعتقاد بأن هناك مشكلة في العداد أو ارتفاعًا غير مبرر في فاتورة الكهرباء، يجب الإتصال بشركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن الصيانة لإجراء الفحوصات اللازمة وإصلاح العداد إذا كان ذلك ضروريًا.

طريقة تقليل سرعة عداد الكهرباء القديم

قرر العديد من المواطنين استخدام بعض الأساليب التي تؤدي إلى تباطؤ دوران عداد الكهرباء عندما يكون التيار الكهربائي قائم، تعمل هذه الأساليب على تقليل قراءة عداد الكهرباء والحصول على فاتورة كهرباء أقل، وذلك نتيجة للأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

استخدام جهاز التحكم عن بعد، حيث يمكن فصل العداد وتوصيله مباشرة بالشبكة العامة، يقوم فني الإلكترونيات بإعداد دوائر إلكترونية تسهل عملية سرقة التيار الكهربائي، مما يمنع العداد من حساب الكهرباء المستهلكة.

وضع كيس من الملح فوق العداد، تؤدي الضغوط المتولدة عن الكيس إلى تباطؤ دوران العداد وبالتالي تقليل عدد الدورات والاستهلاك.

تستخدم أيضًا حيلة السكينة الثلاثية، حيث يتم توصيل الشقة بالتيار عن طريق سكينة ثلاثية مزروعة في إحدى الغرف، مما يساعد على تقليل الضغط على العداد وتباطؤه.

هناك أيضًا من يستخدم قطع المغناطيس الصغيرة، ويضعها بجوار العداد للتأثير على دورانه.

طريقة تخفيض عداد الكهرباء

اعتمد العديد من المواطنين على استخدام بعض الحيل السريعة لتقليل دوران عداد الكهرباء وبالتالي تخفيض استهلاكه، تكمن هذه الحيل في التلاعب بغطاء العداد نفسه يتم نزع غطاء الكهرباء بحذر للأسفل، حيث يكون هناك أربعة أطراف، يتم التعامل مع طرفين من التيار الكهربائي الوارد من خارج المنزل إلى العداد، وطرفين من العداد إلى داخل المنزل لتغذية الأجهزة، يتم فك المسمار الأيسر برفق بإستخدام مفك عادي حتى يتم إزالة الكوبري من العداد، بالتالي يتم توصيل التيار الكهربائي مباشرةً بالمنزل دون العداد، مما يؤدي إلى توقف دوران العداد دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي