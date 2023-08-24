يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على قصر الوفاة الخاصة بحمد بوهليبة والذي يعتبر من ضمن الشخصيات الهامة بعالم الرياضة الإماراتية بالمسباقات ومن خلال مقالنا سنتعرف على سبب وفاة حمد بوهليبة.

من هو حمد بوهليبة ويكيبيديا

هناك اهتمام كبير بالرياضة في كل دول العالم حيث قام حمد بوهليبة بعدد من المشاريع الضخمة والذي يهتم بعدد من المواهب الرياضية والإنجازات البارزة للأشخاص وهو قدوة حسنه للشباب الطموح فقد حقق عدد من نجاحات مميزة وشارك في مسابقات دولية وعالمية.

يعتبر حمد بوعليبة نموذج مشرف لكل من في مجال السباقات، حيث انه شارك في العديد من المسابقات الدولية والعالمية فكا يقوم بعدد منة الاستعرضات في السابقات وكان الهدفق الذي يسعي له هو أن العمل الجاد والتفاني في المجال الرياضي يمكننا ان نحققه بارداتنا.

حمد بوهليبة ويكيبيديا

هو حمد علي حمد سعيد بوهليبة ولد في عام 1980عاش في الامارات ويتميز بالمهارة المميزة في مجالات السباحة وقيادة القوارب وذلك بسبب حبه الشديد للبحر والمغامرات ورغبته في ان يصبح قبطانًا للسفينة التقليدية الفيكتورية فقد كان مشهورة بسبب موهبته في مجال قيادة القوارب والسفن البحرية وكان يمتلك قاعدة جماهيلاية كبيرة فقد كان يعمل في مجال يتسم بالخطر كما انه نال لقب أمراء البحار في عام 1992، ولقب عرب السندباد عام 1994.

سبب وفاة حمد بوهليبة

قد كان في رحلة على متن السفينة الفيكتورية تيم 1 عام 1995 فقد تعرضت لاصطدام عنيف مع أمواج البحر فقد كان في القيادة للسفينة بسبب امتلاكه لمهارات مميزة للقيادة والتنقل بكافة انواع السفن ولكن تعرض لذلك الكارثة والذي تسبب في وفاته على الفور في هذا الحادث.