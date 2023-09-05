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هتوفر كام يعني 40 ولا 50%؟!! عروض كارفور شهر سبتمبر 2023 بتكسر كل المقاييس والأسعار نزلت الربع مش بس النص!!
عروض كارفور شهر سبتمبر 2023 تكون على جميع انواع الأجهزة المنزلية والمأكولات والمشروبات والأدوات المنزلية بكافة أنواعها المختلفة والمميزة وقد يستمر هذا العرض لمدة ثلاثة أيام في شهر سبتمبر
عروض كارفور شهر سبتمبر 2023
توجد العديد من العروض المختلفة في شهر سبتمبر في كارفور وهذه العروض يمكن أن تتمثل في الآتي
- عروض كارفور شهر سبتمبر على هاتف انفنيكس i20 يصل إلى 4149 جنية.
- عروض كارفور على هاتف سامسونج A14 يكون سعره بعد الخصم 5399 جنية.
- يصل سعر هاتف نوكيا c21 في كارفور في شهر سبتمبر إلى 3999 جنية
- يصل سعر الساعة الذكية كيسلكت في كارفور في عروض شهر سبتمبر إلى 2199 جنية.
عروض كارفور شهر سبتمبر على اللحوم
توجد العديد من العروض المختلفة والمميزة في كارفور في شهر سبتمبر لهذا العام على كافة أنواع اللحوم المختلفة وهذه العروض يمكن أن تتمثل في الآتي
- توجد عروض على سمك البوري الوسط وزن كيلو في كارفور ويكون سعره 139 جنية لمدة ثلاثة أيام
- كما توجد عروض على كيلو كبدة الشرائح ويصل سعرها إلى 102 جنية.
- كيلو لحم مفروم هندي في كارفور يصل سعره إلى 134 جنية
- يصل سعر نص الدجاجة في كارفور إلى 64 جنية.
- يوجد عروض على كوكي كبد وقوانص وزن كيلو في كارفور ويصل سعرها إلى 95 جنية.
- كيلو اوراك دجاج في كارفور يصل سعرها إلى 94 جنية
- مكعبات لحم بقري بلدي وزن كيلو يصل إلى 279 جنية.