اعلان نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023 سوريا للصفين السابع الاساسي والاول الثانوي || نتائج سبر المتفوقين

نتائج القبول في مدارس المتفوقين، في الصباح الباكر ليوم الأربعاء، الموافق 6 سبتمبر 2023، قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بالإعلان الرسمي عن أسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسي 2023-2024 في جميع أنحاء سوريا. هذا الإعلان شمل الصف السابع الأساسي والصف الأول الثانوي، كانت وزارة التربية السورية قد فتحت باب التقديم لهذه المدارس إلكترونيًا منذ عدة أسابيع عبر موقع رسمي تابع للوزارة، وأعلنت عن مجموعة من الشروط الضرورية للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين.

شروط القبول

أعلنت وزارة التربية السورية رسميًا شروط القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد من خلال بيانها الرسمي الذي نشرته. يتعلق هذا البيان بشروط الالتحاق نتائج القبول في مدارس المتفوقين للصف السابع الأساسي والصف الأول الثانوي، ويشمل البيان التالي:

يتم قبول الطلاب الذين حصلوا على مجموع 3100 في شهادة إتمام التعليم الأساسي للالتحاق بمدارس المتفوقين دون الحاجة إلى اختبار كتابي. يجب أن يكون الطلاب الحاصلين على مجموع 3100 قد أنجزوا مواد “اللغة العربية والرياضيات والاجتماعيات والعلوم العامة واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والعقيدة” في شهادة التعليم الشرعي. . للالتحاق بالصف السابع الأساسي، يجب على الطلاب الحاصلين على مجموع 1800 في الصف السادس الأساسي. يقبل الطلاب الذين حصلوا على مجموع 2800 للالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس المتفوقين.

نتائج القبول في مدارس المتفوقين سوريا

بإمكان جميع الطلاب المتقدمين لاختبارات مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023-2024م الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين من خلال الخطوات التالية: