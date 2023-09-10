مليون مبروك لأصحاب عداد الكهرباء”.. شركة الكهرباء تعلن رجوع العداد إلى الشريحة الأولى وحل مشكلة عدم عودة العداد

في موسم الصيف يزداد الاستهلاك الكهربائي بسبب تشغيل التكييفات والمعدات الإلكترونية، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، الشريحة الأولى لعداد الكهرباء توفر أسعار منخفضة، ولذا يبحث الكثيرون عن طرق للبقاء دائمًا في هذه الشريحة.

رجوع العداد إلى الشريحة الأولى

لتحقيق ذلك يجب على المستهلكين اتخاذ بعض الإجراءات الأساسية، أحد هذه الإجراءات هو إعادة ضبط العداد على الشريحة الأولى في بداية كل شهر، ويتم ذلك مع الحفاظ على الرصيد المتبقي من الشهر السابق، والذي يتم تحويله بناءً على معلومات من شركة الكهرباء، هذا يسمح بالاستمرار في استخدام الشريحة الأولى للاستهلاك الشهري العادي الذي لا يزيد عن 100 كيلو واط.

كيفية إعادة العداد إلى الشريحة الأولى

لضمان عودة العداد إلى الشريحة الأولى، يجب على المستهلكين ضبط الساعة والتاريخ بالعداد بشكل صحيح، إذا لم يعود العداد إلى الشريحة الأولى في بداية الشهر، يمكن لصاحب العداد شحن كارت العداد في المرة القادمة والرجوع إلى شركة الكهرباء.

حل مشكلة عدم عودة العداد

إذا لم يتم عودة العداد إلى الشريحة الأولى بالشكل المطلوب، يمكن أن يكون ذلك بسبب عدم ضبط العداد بشكل صحيح من حيث الوقت والتاريخ، لتجنب هذا يجب على المستهلكين دائمًا ضبط جميع المعلومات بدقة على العداد، مما يساعد في تجنب الانتقال إلى الشرائح الأخرى وضياع الشحن داخل العداد.

وباتخاذ هذه الإجراءات البسيطة، يمكن للمستهلكين الحفاظ على الشريحة الأولى لعداد الكهرباء في موسم الصيف، وبالتالي تقليل تكلفة فواتير الكهرباء والمساهمة في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.