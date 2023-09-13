تصدرت نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023 عناوين المحركات البحثية في كل أنحاء العالم، ولا سيما في الجزائر، إذ أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن بدء عملية التسجيل على منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين مع الوزارة، تُعَد هذه العملية فرصة لملء الشواغر في العديد من الوظائف التعليمية المهمة، وتشجع الوزارة جميع المهتمين إلى التقدم للتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، ونشر ملفاتهم الشخصية، ومن الضروري أن يتوفر لديهم المعايير والمؤهلات اللازمة التي تلعب دورًا حاسمًا في عملية الاختيار، إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، فنحن ندعوك لمتابعة هذا المقال.

نتائج مسابقة الاساتذة 2023

من خلال موقع البديل، نقدم لكم نتائج مسابقة الأساتذة لعام 2023، حيث قامت وزارة التربية الوطنية بفتح موقع التسجيل لبرنامج الاستخلاف 2023-2024، حيث يمكن للمترشحين الحاصلين على شهادات جامعية تسجيل أنفسهم عبر الإنترنت، يُتاح لهم بذلك فرصة الاستفادة من “التوظيف التعاقدي” كأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث وفي مجموعة متنوعة من التخصصات، وذلك في الفصل الدراسي المقبل، تقوم الوزارة بترتيب المتقدمين بناءً على نظام تفضيلي وطني يستند إلى المعايير المتعلقة بالأولوية والخبرة العلمية، بهدف تحقيق مبدأ المساواة في الفرص بين جميع المترشحين ووضع حد للتلاعب في الشواغر المالية.

رابط نتائج مسابقة توظيف الأساتذة المتعاقدين

لتدقيق حالة ملف التقديم الخاص بك وإصلاح أي أخطاء محتملة، بالإضافة إلى معرفة نتائج مسابقة الاساتذة للتوظيف وقوائم القبول، يمكنك زيارة المنصة الرقمية المختصة بالمتعاقدين عبر الرابط التالي: (tawdif.education.dz).

خطوات التسجيل في منصة التوظيف الأساتذة المتعاقدين

لتسجيل الدخول على منصة التوظيف الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، يمكنك اتباع الخطوات التالية: