اسماء المشمولين PDF | حمل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل بالرقم الوطني

من لا يبحث عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل العراق طالما أنه من المستفيدين من هذا الدعم الذي ساعد في تغيير حياة الكثير من المواطنين المتعففين الذين لم يطلبوا يوما مساعدة مالية من أحد، لا سيما أن هذا الدعم حقق اكتساحاً قوياً بين المواطنين الذين أصبح لهم دخل مالي من خلاله يسدون احتياجاتهم الحياتية من مأكل وملبس ومشرب، فهيا بنا نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الدعم.

اسماء المشمولين

من المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن تفاصيل الوجبة الخاصة بدعم الرعاية الاجتماعية والتي من خلال الاطلاع على قائمة اسماء المشمولين سوف يتعرف المواطن إذا كان اسمه موجوداً في تلك الكشوف ومنها يذهب لصرفه، حيث أتاحت وزارة العمل رابطاً سريعاً إلكترونياً للبحث عن تفاصيل هذا الدعم الذي أثبت قدرته التنظيمية على منح الدعم المالي لمن يستحقه.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من التعرف عليها في حال كنت ترغب في الانضمام حديثا لهذا الدعم، على أن تتلخص هذه الشروط فيما يلي

إذا كان المتقدم لديه مشكلة صحية ويعاني من حالة مرضية.

يجب ألا يكون قد سجل في أي برنامج دعم آخر أو حصل على مساعدات مالية في السابق.

إذا كان المتقدم صاحب إعاقة صحية، لا بد من وجود أوراق تثبت هذه الإعاقة وهل هي مكتسبة أم إعاقة مستديمة.

لا بد من أن يكون المتقدم ضمن أسرة عدد أفرادها أكثر من 4 أشخاص.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة المقبلة

نظرا للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل العراقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بصرف الوجبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية فقد تم التوصل إلى رابط إلكتروني سريع، من خلاله يتم التعرف على الكشوفات التي تضم اسماء المشمولين على أن يتم التعامل مع الرابط تبعا للخطوات التالية