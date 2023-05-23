نتيجتـك جاهزة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد برقم الجلوس والاسم بعد اعتمادها عبر البوابة الالكترونية portsaid results

اعتمد هذا المساء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد لعام 2023، بالاسم ورقم الجلوس، كان الحضور متميزًا بوجود الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك لاعتماد النتائج وإعلان أسماء الأوائل، ومن خلال التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد

تمت إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنجاح لعدد 13,795 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على 68 لجنة امتحانية، ومن بين هؤلاء، كان هناك 6,648 طالبة و 7,147 طالبًا يدرسون في التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وقد تم تنفيذ الامتحانات وفقًا لنظام “البابل شيت” وتمت عملية التصحيح بواسطة الحاسوب منعاً لأخطاء التصحيح، وهذا يعتبر العام الثاني على التوالي لاستخدام هذا النظام، وما هي إلا لحظات وستجد نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد على الموقع الرسمي الذي سنوضحها هذا التقرير.

وتم استخدام نظام التصحيح المميكن للعام الثاني على التوالي في بورسعيد، وهي أول محافظة في الجمهورية تطبق هذا النظام، يتميز هذا النظام بالعديد من المزايا، بما في ذلك توفير وقت وجهد الطلاب، والحد من تأثير العنصر البشري في عملية التصحيح وتقييم الدرجات، بالإضافة إلى ذلك يتم إصدار 25 تقريرًا فنيًا عن الامتحان باستخدام برنامج التصحيح المميكن.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 بورسعيد

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد من خلال الرابط التالي:

أدخل إلى رابط نتيجة 3 إعدادي محافظة بورسعيد.

ثم أدخل الاسم أو رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

واضغط على عرض النتيجة.

ذلك وقد أعرب اللواء عادل الغضبان عن سروره البالغ بنتائج الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن عملية الامتحانات تمت بشكل آمن وسليم، ولم تتلق أي شكاوى تتعلق بالنظام الجديد الذي سيتم تطبيقه على نطاق واسع في المرحلة الإعدادية.