نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد، يبحث الكثير من الطلاب واولياء الامور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 فى محافظة بورسعيد، وكان قد اعتمد السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد.

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023، وذلك بنسبة نجاح تكون 84.3٪، لذلك ينتظر الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بشكل رسمى، جدير بالذكر أنه كان قد ادى 13795 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد ، موزعين على 68 لجنة بمحافظة بورسعيد بينهم 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام “البابل شيت.

امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد

كان قد ادى 13795 طالبا وطالبة وتقيم محافظة بورسعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت، وتعتبر محافظة بورسعيد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تجرى فيها امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت، وعبر جميع الطلاب في محافظة بورسعيد عن ارتياحهم لخوض الامتحانات بنظام البابل شيت.

خطوات التقديم على تظلم فى امتحانات الشهادة الاعدادية

بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الاعدادية فى محافظة بورسعيد يبحث جميع الطلاب واولياء الامور عن خطوات التقديك علي تظلم في امتحانات الشهادة الاعدادية، وجاءت الخطوات كالتالي: