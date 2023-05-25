ياتري جبت كام!!.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الاساسي بضغطة

يواصل الطلاب وأولياء الامور عمليات البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأعلنت عدد من المديريات التعليمية أن التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات مازالت قائمة، ومن المؤكد أن يتم ظهورها في خلال الساعات القادمة ويذكر بأن النتيجة ستكون على هيئة الوان كل منها يعبر درجة معينة لاول مرة في صفوف النقل، ويتساءل الطلاب عن رابط نتيجة التيرم الثاني للصف الخامس الابتدائي وهذا ما نوضحه عبر هذا التقرير.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي التيرم الثاني

انهي طلاب صفوف النقل أداء الامتحانات نهاية الاسبوع الماضي وبدات بعدها فورا تصحيح أوراق الامتحانات وشددت الوزارة على الالتزام بنماذج الاجابة المحددة وضمان حصول كل طالب على ما يستحق، وسوف يتم اعلان نتائج اختبارات نهاية العام عبر موقع نتائج التعليم الاساسي والتي يتم تحديدها من قبل كل محافظة، ومن جهة أخرى تم تحديد بوابة الكترونية لاعلان النتائج عليها باستخدام الاسم ورقم الجلوس بواسطة محافظة القاهرة، اما في محافظة الجيزة فقد حددت يوم الأحد 28 من مايو القادم هو موعد اعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

أما النظام الخاص بالتقييم لطلاب صفوف النقل وخاصة الصف الرابع والخامس الابتدائي على 3 محاور وهي ان الدرجة النهائية للمادة هي 100 درجة، يتم توزيعها على 60 درجة للامتحانات و 35 درجة للأنشطة والمهام الدراسية وخمس درجات للحضور والمواظبة، ويتم احتساب درجات الطالب ويجب الحصول على 30% من درجة الاختبارات لضمان النجاح.

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خطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي

للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني يجب اتباع الخطوات الاتية: