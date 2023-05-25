لو لسه مجبتهاش.. نتيجة الصف الاول الاعدادي ظهرت الآن عبر بوابة التعليم الاساسي الموجود هنا

خلال الايام الماضية يبحث الطلاب باستمرار عن نتيجة الصف الاول الاعدادي خاصة بعد انتهاء اسبوع على نهاية الاختبارات، وأوشكت عدد من الادارات التعليمية بجميع المحافظات من الانتهاء من تصحيح الاختبارات ومراجعة ورصد الدرجات، وأعلنت الوزراة انها ستكون متاحة لاول مرة لجميع صفوف النقل عبر بوابة التعليم الاساسي وسيتم الاعلان عنها لاحقا بالمدارس، ونقدم اليكم رابط نتيجة التيرم الثاني للصف الاول الاعدادي عبر سطور مقالنا.

نتيجة الصف الاول الاعدادي التيرم الثاني 2023

لا يوجد وقت محدد تم الاعلان عنه لظهور النتيجة ولكن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد أكدت بأنها ستكون مع مطلع الاسبوع المقبل فور الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة والتي استغرقت بعض الوقت حتى يضمن كل طالب حقه، وكذلك حددت محافظة الجيزة يوم الاثنين المقبل هو الموعد الرسمي لظهور النتيجة، وفي باقي المحافظات ستكون الاسبوع القادم عقب الانتهاء من التصحيح واعتمادها رسميا ولا داعي للقلق او التوتر لان نسب النجاح مرتفعة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الاول الاعدادي على البوابة الالكترونية الخاصة بكل محافظة عن طريق رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة نهاية العام الصف الاول الاعدادي

يبحث الطلاب باستمرار عن رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي الذي حددته الوزارة وخطوات الحصول على النتيجة، وهذا ما نقدمه عبر الخطوات التالية: