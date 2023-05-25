اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2023 الوجبة 9 عبر موقع وزارة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2023، تتزايد عملية البحث على جوجل خلال هذه الفترة عن كشوفات المشمولين بالوجبة التاسعة، حيث يحرص الكثير من المتقدمين على معرفة موعد الصرف من أجل الحصول على المبلغ المستحقة، هناك عدد كبير من الأسر تعاني من قلة المال وارتفاع الأسعار بسبب التدهور الإقتصادي الناتج عن جائحة كورونا، أشارت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي العراقية أنها قامت باستقبال عدد كبير من طلبات التقديم على الوجبة التاسعة ووصل عدد المتقدمين خلال فترة التسجيل أكثر من نصف مليون مواطن من جميع محافظات العراق، والجدير بالذكر أن وزارة العمل تستهدف دائماً الفئات الأكثر استحقاقاً لرفع العبء والمعاناة عنهم، ترقبوا معنا التقرير التالي وسوف ننشر لكم تفاصيل ومعلومات جديدة حول اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية العراق 2023

منذ غلق باب التسجيل على دعم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة عمليات البحث لن تتوقف ولن تتراجع لحظة واحدة، كشفت العديد من المصادر أن عملية فحص طلبات التسجيل قائمة ولم تنتهي حتى اليوم وهذا لكثرة الطلبات، تسعى وزارة العمل العراقية جاهداً أن تقدم الدعم المادي للمستحقين وهذا ما يجعلها أشد حرصاً عن الفحص ومراجعة البيانات لكل متقدم دون أن يحدث أخطاء أو أي تلاعب، خلال الفترة القادمة وبعد عدة أيام قليلة يتم الإعلان عن اليوم المحدد لبدء عملية إيداع الدعم ومن المتوقع أن يحصل المستفيدون على حقوقهم كاملة من الوجبة التاسعة قبل عيد الأضحى المبارك فلا داعي للقلق.

رابط الاستعلام عن الوجبة 9

بأبسط الطرق والخطوات يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة التقديم في الوجبة التاسعة وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:.