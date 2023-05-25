نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة بني سويف، يستعد طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي البحث عن النتيجة الآن وهم يشعرون بحالة من القلق والتوتر الشديد، بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف منذ بداية هذا الأسبوع، كما أنهى الطلاب اليوم الخميس الموافق 25 من مايو تأدية جميع الاختبارات للفصل الدراسي الثاني في جميع المواد، محافظة بني سويف ضمن أولى المحافظات التي تحرص أن تعلن عن نتائج الشهادة الإعدادية مبكراً عكس باقي المحافظات.

حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بني سويف أن عمليات التصحيح تبدأ بشكل فوري عقب انتهاء الطلاب من كل مادة لسرعة اعتماد النتائج، شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية أكثر انضباط واستقرار منذ أول يوم حتى أخر يوم ولم يتم رصد أي حالات من الغش، وهذا ما جعل الامتحانات بالشكل المطلوب ومن المتوقع أن ترتفع نسب النجاح عن العام الماضي، تابعوا التقرير التالي لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة بني سويف

جهد كبير تبذله وزارة التربية والتعليم كي تهيئة أجواء هادئة ومستقرة للطلاب لتأدية الامتحانات، خلال الفصل الدراسي الأول بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا حضور نحو 61 ألف و 91 طالب وطالبة على مستوى بني سويف في جميع الإدارات التعليمية، كما وصلت نسب النجاح للفصل الدراسي الأول نحو 74.12% وأكدت مديرية تعليم بني سويف أن الفصل الدراسي الثاني يكون أعلى من الفصل الدراسي الثاني لأن عدد الحضور أكبر، خلال تلك الفترة تتم عملية التصحيح ورصد الدرجات وسوف يستمر فريق المصححين لحين الانتهاء دون أي أخطاء وتستغرق تلك الفترة من بين أسبوع إلى 10 أيام وبعدها يتم اعتماد النتائج والإعلان عنها رسمياً.

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