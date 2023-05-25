مظلتي للاستعلام عن الوجبة التاسعة العراق 2023 بالخطوات

مظلتي للاستعلام عن الوجبة التاسعة العراق 2023، منذ فترة طويلة وعملية البحث عن الوجبة التاسعة لن تتوقف لحظة واحدة بسبب تأخير موعد الصرف، كما يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة رابط الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أصبح لدى المتقدمين على الوجبة التاسعة يصل نحو 500 ألف من محافظة بابل وأربيل والبصر وصلاح الدين والكثير من المحافظات، وهذا ما جعل وزارة العمل تضع بعض الضوابط والشروط الأساسية للقبول وأبرزها أن يكون المتقدم لم يستفيد من الدعم الدفعات السابقة وأن يكون عراقي الجنسية، ترقبوا معنا للمزيد من المعلومات و للإطلاع على رابط دخول مظلتي للاستعلام عن الوجبة التاسعة العراق 2023.

مظلتي للاستعلام عن الوجبة التاسعة العراق 2023

أصبحت عملية الاستعلام عن صرف الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية أمر سهل وبسيط جداً ولكن يجب اتباع خطوات الاستعلام بشكل صحيح:

أولاً يرجى الضغط على هذا الرابط مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. اختيار الرعاية الاجتماعية الوجبة 9. ثم إضافة البيانات المطلوبة. إضافة رمز التحقق. الضغط على زر استعلام.

موعد صرف الوجبة 9 المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حتى الآن لا يوجد موعد محدد لصرف الوجبة التاسعة أو إعلان كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهذا لعدم استكمال عملية مراجعة الطلبات وحصر عدد المستفيدين، وزارة العمل الاجتماعية بالعراق تستهدف فئة معينة من المواطنين لتحسين معيشتهم وتوفير مبلغ مالي يحصلون من خلاله على كافة احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما كشفت مجموعة من المصادر بالعراق أن الموعد المتوقع لبدء عمليات صرف الوجبة التاسعة والأخيرة منتصف شهر يونيو المقبل وحتى يوم 25 من نفس الشهر وهذا الموعد قبل عيد الأضحى المبارك كي يتمكن المواطنين من تلبية كافة المطالب، لكن القرار الرسمي للصرف لم يتم توثيقة لكن نتابع كافة المصادر الرسمية ونؤكد لكم الموعد فور الإعلان عنه.