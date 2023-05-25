يلا من هنا “نتيجتك” رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 لينك نتيجة سنة أولي اعدادي الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023، يبحث الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة على جوجل عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي، وخاصةً بعد أن أعلنت بعض المحافظات على مستوى الجمهورية عن اعتماد النتائج وتوافرها في المدارس، نتائج الفصل الدراسي الثاني مبشرة للغاية وهذا ما يجعل الطلاب جميعاً من الصف الأول الإعدادي يترقبون إعلان النتائج بفارغ من الصبر كي تطمئن قلوبهم بعد مجهود كبير في المذاكرة ومتابعة الدروس.

لن تمر فترة طويلة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأن الجدول الزمني للامتحانات تم اعتماده قبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث أدى الطلاب الامتحانات يوم السبت الموافق 6 من مايو واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 11 من مايو في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، تابعوا معنا السطور التالية من المقال للحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

أخيراً بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار والبحث ليلاً ونهار بدأت بعض المحافظات على مستوى الجمهورية تعلن عن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي ومازالت هناك بعض المحافظات لم تعلن عن النتيجة لكن مضى الكثير ولن يبقى سوى ساعات قليلة ويتم الأنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ويتم اعتماد النتائج بشكل رسمي ثم رفعها عبر المواقع الإلكتروني ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح عالية للغاية ويكون عدد الراسبين أقل من كل عام.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

انطلقت امتحانات الصف الأول الإعدادي بشكل رسمي وفقاً للجدول الزمني التالي

أولاً يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 مادتي اللغة العربية مادة التربية الدينية .

يوم الاثنين 8 مايو العلوم والهندسة.

يوم الاثنين 8 مايو العلوم والهندسة. الأربعاء 10 مايو الجبر و الإحصاء ومادة اللغة الانجليزية.

يوم السبت الموافق 13 مايو مادة الدراسات الاجتماعية +مادة الكمبيوتر.

رابط نتائج اولى اعدادى الترم الثانى