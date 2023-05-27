نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية قد تم انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 السبت الماضي ويرغب الكير في التعرف على ، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية برقم الجلوس والذي يتم بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنوضح لكم نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ينتظر الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية والتي يتم الاعلان على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح.

وقد تم الاعلان عن استمرار الإدارات التعليمية أعمال تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية، كما انه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية بعد انتهاء أعمال رصد وتجميع الدرجات خلال الايام التالية.

أكدت مديرية التربية والتعليم انها تعمل على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، ومراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس

يمكننا الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتي.

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بـ الدقهلية.

إدخال الرقم القومي أو رقم الجلوس للطالب.

الضغط على بحث، وستظهر النتيجة فور اعتمادها رسميا.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يتكون المجموع الكلي من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%.

درجات المواد للشهادة الاعدادية في كل مادة

تتوزع الدرجات في كل مادة على النحو التالي.

اللغة العربية 80 درجة.

واللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي 280 درجة.

كما ان هناك بعض من المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني والتي من بينها التربية الدينية بـ40 درجة، والتربية الفنية بـ20 درجة، أما الحاسب الآلي بـ20 درجة.

لكنه لم يتم تحديد موعد محدد للاعلان عن النتيجة الخاصة بمحافظة الدقهلية ولكن سيتم الاعلان عنها بشكل الكتروني على موقع الوزارة من خلال ادخال رقم الجلوس وذلك بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة والتاكد من الدرجات المرصدة الخاصة باوراق امتحانات الشهادة الاعدادية.