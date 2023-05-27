نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس اعرف نتيجتك الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد، يترقب الطلاب من جميع مدن الوادي الجديد إعلان خبر ظهور النتيجة واعتمادها رسمياً، نتيجة الشهادة الإعدادية تتصدر محركات البحث الأولى منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني وحتى الآن، عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية تمكنوا من تسجيل الحضور لتأدية الاختبارات النهائية ووصل عددهم نحو 4577 طالب وطالبة، كما كشفت مديرية التربية والتعليم أن فترة الامتحانات مضت دون رصد أي شكاوى على مستوى اللجان بالمحافظة.

كما أن نسب نجاح الطلاب للفصل الدراسي الأول كانت مرتفعة عن السنة الماضية وتم اعتماد النتيجة من قبل السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بنسبة 93% وتلك هي نسبة مرتفعة عن الكثير من المحافظات، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال وسوف نستعرض لحضراتكم عبر موقع البديل نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الوادي الجديد

منذ عدة أيام ماضية أنهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادية من محافظة الوادي الجديد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت الامتحانات بشكل رسمي وفقاً للجدول المعلن عنه من وزارة التربية والتعليم يوم السبت الموافق 13 من مايو وحتى يوم الخميس الموافق 18 من مايو وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب داخل اللجان المدرسية، كما أن الأجواء داخل اللجان أكثر استقراراً وكان الطلاب يتبعون التعليمات وهذا ما جعل فترة الامتحانات تمر سريعاً دون رصد حالات من الغش، وبعد أيام قليلة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء كنترول الوادي الجديد من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

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