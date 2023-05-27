نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة قنا برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة قنا، حتى الآن لم تحدد مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا موعد رسمي لاعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، لأن الامتحانات لم تنتهي إلا منذ يومين فقط بتاريخ يوم الخميس الموافق 25 من مايو الجاري، لكن أشارت المديرية التعليمية أن فريق التصحيح يباشر أعمال التصحيح بدايةً من اليوم السبت الموافق 27 من مايو وتستغرق فترة تصحيح أوراق الامتحانات من بين أسبوع إلى أسبوعين وهذا لأن عدد الطلاب الذين سجلوا الحضور كان كبير للغاية وغير متوقع.

وأن محافظة قنا بها عدة مدن وعدد كبير من المدارس لذلك يحتاج الكنترول أن يدقق في التصحيح تخرج النتيجة بدون أي أخطاء كي لا يحتاج الطالب أن يتقدم على تظلمات، اليوم ننشر لحضراتكم عبر السطور التالية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة قنا ورابط الاستعلام بالخطوات ترقبوا معنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة قنا

البحث عن النتيجة يتصدر محركات البحث الأولى سواء على جوجل أو على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لأن الطلاب تشعر بحالة من التوتر والقلق، والشغل الشاغل لدى أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أبنائهم لمعرفة نسب النجاح في الفصل الدراسي الثاني، بلغت نسب النجاح للفصل الدراسي الأول بمحافظة قنا نحو 73.6% ومن المتوقع أن تكون نسب الفصل الدراسي الثاني الثاني أعلى، وسوف يتم اعتماد النتيجة بعد أيام قليلة من انتهاء التصحيح السيد اللواء الدواوي محافظ قنا وبعد ظهورها مباشرةً سوف ترفع على البوابة التعليمية وعلى موقع نتيجة نت.

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