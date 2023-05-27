كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة عبر موقع مظلتي spa.gov.iq

كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية العراق 2023، مئات المواطنين من جميع محافظات العراق يبحثون الآن بكثرة على جوجل عن موعد صرف مستحقات الوجبة التاسعة والأخيرة من العام الجاري 2023، لقد طال وقت الانتظار في الإعلان عن مواعيد الصرف دون أي أسباب واضحة وهذا ما يعتقده المواطنين، وزارة العمل العراقية لا ترغب أن تضع المتقدمين في حيرة وانتظار لكن ما يحدث هو أمر لابد منه لتوصيل الوجبة التاسعة والأخيرة لأكبر عدد من المستحقين، ويأتي ذلك بعد إنتهاء الفحص.

حيث تقدم على منظومة الدعم من وزارة العمل الوجبة التاسعة أكثر من نصف مليون متقدم وهذا عدد كبير مقارنةً بالوجبات السابقة، كما تعد الوجبة التاسعة من الوجبات التي طالت فترة انتظارها وترقبها، خلال التقرير التالي نوضح لكم أدق التفاصيل التي توصلنا إليها حول إعلان كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة.

كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية العراق 2023

رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمر بها معظم دول العالم إلا أن الحكومة العراقية تحاول أن تخفف هذا العبء عن الأسر البسيطة التي تمر بظروف صعبة، تم فتح باب التسجيل على الوجبة التاسعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية مطلع شهر يناير للعام الجاري وتقدم عدد كبير جداً، وخلال تلك الفترة تنتهي اللجنة المختصة من مراجعة الطلبات والتأكد من صحة بيانات المتقدمين وبعدها يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الدعم و يتم نقل النتيجة على الهواء مباشرةً على القنوات العراقية المختلفة ويتم رفع النتائج عبر منصة مظلتي، وخلال الفترة القادمة يتم تحديد موعد الصرف ومن المقرر أن يكون قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

رابط الاستعلام عن الوجبة 9 بالخطوات

كشفت وزارة العمل العراقية خلال الفترة الماضية أن الاستعلام عن كشوفات المشمولين تتم بشكل إلكتروني من خلال اتباع التالي:.