موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2023، حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها عشاق الساحرة المستديرة خلال تلك الفترة، حيث تتزايد عمليات البحث الساعات الأخيرة على جوجل من متابعي الدوري الإنجليزي عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2023، شهدت المباراة السابقة بين الفريقين أجواء شيقة وشهدت منافسات وتحديات قوية بين الفريقين، وبعد المواجهات القوية بين الفريقين تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز و تنتهي المباراة لصالح ليفربول بنتيجة 3-1 وهذا ما يجعل اللقاء القادم أصعب بالنسبة لفريق ساوثهامتون، ترقبوا الفقرات التالية لمعرفة موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2023

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2023

24 ساعة فقط على عمر لقاء الفريقين ليفربول ضد نظيره فريق ساوثهامتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع 38، غداً الأحد الموافق 28 من مايو 2023 هو موعد لقاء الفريقين، وسوف تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السادسة والنصف مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يلتقي الفريقين ليفربول وساوثهامتون في تلك المواجهة على أرضية ملعب ساينت ماري ومن المقرر أن يتم إذاعة البث الحي المباشر عبر شاشة قناة beIN Sports Xtra 1 والتعليق الرسمي بصوت المعلق يوسف سيف.

ترتيب ليفربول وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول الترتيب الخامس في قائمة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم مقابل 66 نقطة، لعب فريق ليفربول 37 مباراة حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 9 مباريات ويأمل أن المباراة القادمة بينه وبين ساوثهامتون تكون أفضل كي يحقق 3 نقاط جديدة يتم إضافتها لرصيده.

كما يحتل فريق ساوثهامتون الترتيب الأخيرة برصيد 24 نقطة وهذا ما يضعف موقفه في مواجهة الكثير من الفرق، لعب فريق ساوثهامتون 37 مباراة ولم يحقق الفوز سوى 6 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر في 26 مباراة وفرصته في التتويج بعيدة تماماً نظراً لاقتراب الدوري الإنجليزي.

تردد قناة beIN Sports Xtra 1